[{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","id":"20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e588-b42e-4439-8199-e544964d2cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 09:27","title":"Blikk: Kiadják az osztrák hatóságok a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70294be0-12bc-4e75-9f50-99751217b898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a videón látható férfit.","shortLead":"A rendőrség keresi a videón látható férfit.","id":"20181108_Beginazta_a_not_majd_a_lakasara_ment_es_kirabolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70294be0-12bc-4e75-9f50-99751217b898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85caf8cd-621e-40b6-aded-5ed9bf74391e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Beginazta_a_not_majd_a_lakasara_ment_es_kirabolta","timestamp":"2018. november. 08. 18:09","title":"Beginázta a nőt, majd a lakására ment és kirabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dfd1e7-252d-40bf-9174-ba609f647443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új trailer érkezett az élőszereplős Mauglihoz.","shortLead":"Új trailer érkezett az élőszereplős Mauglihoz.","id":"20181108_Ezt_a_tigris_eleri_hogy_neki_drukkoljunk_ne_Mauglinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62dfd1e7-252d-40bf-9174-ba609f647443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ce93e9-220c-402e-a4b3-1edfd4420484","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Ezt_a_tigris_eleri_hogy_neki_drukkoljunk_ne_Mauglinak","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Ez a tigris eléri, hogy neki drukkoljunk, ne Mauglinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple AirPodsára, és nem véletlenül.","shortLead":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple...","id":"20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ef145-cab2-43a2-be44-6b17422e9cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","timestamp":"2018. november. 08. 13:03","title":"Nem AirPods, AirDots: a Xiaomi megcsinálta az olcsó bluetooth-os fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689cf04f-afa6-48ec-9917-f45fac7b3f49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miskolcon arra kérik a helyieket, hogy inkább ne használják autóikat, és ne égessenek hulladékot. ","shortLead":"Miskolcon arra kérik a helyieket, hogy inkább ne használják autóikat, és ne égessenek hulladékot. ","id":"20181109_Harom_varosban_mar_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689cf04f-afa6-48ec-9917-f45fac7b3f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96804dc4-997f-4084-ae49-c98725c6f79d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Harom_varosban_mar_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2018. november. 09. 14:24","title":"Három városban már egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes telefon-kamera hibriddel állt elő.","shortLead":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes...","id":"20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd511803-d5e0-4a4f-ac7f-eaef3f44f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","timestamp":"2018. november. 09. 13:03","title":"Androidos fényképezőgép? Ez lehet a kategória új királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"11 embert csoportosan elkövetett garázdasággal és rongálással vádoltak. A bíróság az ügyészség javaslatát elfogadva hozott ítéletet.","shortLead":"11 embert csoportosan elkövetett garázdasággal és rongálással vádoltak. A bíróság az ügyészség javaslatát elfogadva...","id":"20181109_kozerdeku_munka_kordonbontas_ligetvedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ba7e4d-4183-483a-b618-5ff3238d85c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_kozerdeku_munka_kordonbontas_ligetvedok","timestamp":"2018. november. 09. 14:52","title":"Közérdekű munkára ítélték a kordonbontó ligetvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung fejlesztői konferenciájának figyelmes résztvevői kiszúrhatták, hogy igazán fiatalos színeket is megkaphat a jövő év elejei újabb csúcstelefon, a Galaxy S10.","shortLead":"A Samsung fejlesztői konferenciájának figyelmes résztvevői kiszúrhatták, hogy igazán fiatalos színeket is megkaphat...","id":"20181109_sdc_samsung_galaxy_s10_szinek_one_ui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bffbd5-919b-4a28-a1c2-0154993d5763","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_sdc_samsung_galaxy_s10_szinek_one_ui","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Véletlenül (vagy akarattal) kiszivárgott, milyen érdekes színekben jöhet a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]