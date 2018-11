Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által kijelölt tilalmi zónát a fel nem robbant lőszerek, valamint a földbe jutott mérgező vegyületek teszik élhetetlenné.\r

\r

","shortLead":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által...","id":"20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8090e68-0f37-4e14-8c7e-47c94b848356","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","timestamp":"2018. november. 08. 15:37","title":"Máig Európa legveszélyesebb övezete, pedig száz éve pusztított itt a háború ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","shortLead":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","id":"20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95adb48b-e0d8-4796-a097-0495b7feb42c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","timestamp":"2018. november. 08. 13:40","title":"Száradt párizsit akart levideózni a kórházban, mire megmutatták neki az egérürülékes pelenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak – mondja ki az innovációs és technológiai miniszter csütörtök késő este megjelent rendelete. ","shortLead":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak –...","id":"20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f3ba86-67e6-487a-adb0-d1a9a8b40d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","timestamp":"2018. november. 09. 08:16","title":"Januártól emelik az útdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre magyarországi kihallgatás nincs tervben, és még bűncselekmény gyanúja sem merült fel.","shortLead":"Nemsokára kihallgatásokkal folytatódik Semjén Zsolt helikopteres vadászatának ügye Svédországban. Egyelőre...","id":"20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979c81b-7171-40f8-8ab0-7c4400812483","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Semjen_vadaszata_nemsokara_indulnak_a_svedorszagi_kihallgatasok","timestamp":"2018. november. 08. 12:08","title":"Semjén vadászata: nemsokára indulnak a svédországi kihallgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint azoknál is magas a kockázat, akiknél valamilyen komplikáció lépett fel szülés közben.","shortLead":"Egy új kutatás szerint azoknál is magas a kockázat, akiknél valamilyen komplikáció lépett fel szülés közben.","id":"20181108_Nagyobb_esellyel_esnek_at_szules_utani_depresszion_azok_a_nok_akik_fiut_szulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea361d58-1597-47e5-9ada-9945f6399e32","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nagyobb_esellyel_esnek_at_szules_utani_depresszion_azok_a_nok_akik_fiut_szulnek","timestamp":"2018. november. 08. 11:59","title":"Nagyobb eséllyel esnek át szülés utáni depresszión azok a nők, akik fiút szülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","shortLead":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","id":"20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad6e77-e5a3-47c3-912c-ac9fa5159c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","timestamp":"2018. november. 08. 06:27","title":"Levelet írt a gimnáziumnak a veronai busztragédia sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]