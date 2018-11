Hogy a magyar iskolákban finoman sincsenek túlfizetve a tanárok, az eddig is közismert tény volt, úgy tűnik azonban, hogy Kínában sem lehet sokkal jobb a helyzet. A The Next Web a kínai HK01 nevű híroldalra hivatkozva azt írja, a Hunan tartományában található egyik középiskola két vezetőjét is azon kapták, hogy kriptopénzt bányásznak.

A beszámoló szerint az alkalmazottak az elmúlt néhány hónapban nagyon furcsa hangot hallottak az épületben, ráadásul az iskola informatikai rendszere is rendkívül lelassult – mindez pedig megnehezítette az ott dolgozók munkáját.

Miután a zajt már egyre nehezebben tudták elviselni, úgy döntöttek, megkeresik annak forrását. Kiderült, hogy az egyik – minden bizonnyal üres – tanteremben hét darab csúcsminőségű kriptopénz-bányászati berendezés üzemelt. A szerkezetet eredetileg otthon használták, hogy Ethereumot bányásszanak, de miután kiderült, mennyire magas áramszámlával jár a bányászat, inkább az iskolában állították fel a rendszert.

Az iskola igazgatóját, Lej Huát elbocsátották, míg a helyettese Vang Csepeng figyelmeztetésben részesült.

