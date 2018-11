Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki...","id":"20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119ab34b-6f1b-4d17-b299-f472c54ce35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","timestamp":"2018. november. 10. 15:03","title":"Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett levegőjét.","shortLead":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett...","id":"20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9c91a2-5a11-4590-a45b-39b8be15e4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","timestamp":"2018. november. 09. 11:03","title":"Óriási ötlet: egy hatalmas toronnyal szívnák ki a szmogot a nagyvárosi levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes telefon-kamera hibriddel állt elő.","shortLead":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes...","id":"20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd511803-d5e0-4a4f-ac7f-eaef3f44f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","timestamp":"2018. november. 09. 13:03","title":"Androidos fényképezőgép? Ez lehet a kategória új királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","shortLead":"50 millió dollárra perlik a Sabrina készítőit, akik szerintük lemásolták kecskeistenes szobrukat.","id":"20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b988f88-f141-445e-a68b-9a6c0e27b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c12a328-7a31-4a6c-9ca0-24adfef749e2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_Satani_Templom_perelte_be_a_boszorkanyos_sorozat_keszitoit","timestamp":"2018. november. 09. 10:45","title":"A Sátáni Templom beperelte a boszorkányos sorozat készítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","shortLead":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","id":"20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb57f9e-0a31-49c2-b573-4ed5bb488993","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","timestamp":"2018. november. 09. 09:01","title":"Meg Ryant eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul a kelet-ukrajnai háborúba. A fronton zajló eseményekről videonaplót vezet, mobilos felvételeiből és az életéért imádkozó édesanyjáról Csuja László pedig dokumentumfilmet készít. Villáminterjú a Kilenc hónap háború rendezőjével.","shortLead":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul...","id":"20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a591e88d-c7ab-4d6b-819a-f38ee10b7414","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","timestamp":"2018. november. 09. 11:30","title":"A kollektív rettegés Kárpátalját is elérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem ismert pénzdíjas sorozatban.","shortLead":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem...","id":"20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9fa88-5048-4567-8767-9fc549caae1f","keywords":null,"link":"/sport/20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","timestamp":"2018. november. 10. 15:20","title":"Hiába fenyeget a FINA, Hosszú Katinka úszni fog Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]