A Samsung összehajtható telefonja az egyik legizgalmasabb téma mostanság, és úgy tűnik, a dél-koreai óriás nagyon komolyan veszi (sőt vette) ezt a piaci szegmenst. Még 2016 júniusában adta be szabadalmát a háromrészes, összehajtható tabletről az illetékes amerikai hivatalnak (illetve egy évvel korábban nyújtotta be Dél-Koreában). Az USPTO most zöld utat adott az elképzelésnek, ami a napokban került nyilvánosságra.

Az összehajtható tabletnek nagy kijelzője lenne, és két csuklós mechanizmusnak köszönhetően három részbe lehetne hajtani, ekkor olyan volna, mint a szokásosnál picivel nagyobb és vastagabb okostelefon. Technikai specifikációkról nincs szó a dokumentumban, tulajdonképpen csak az elülső, oldalsó és hátsó perspektivikus nézetek láthatók. Azonban megfigyelhető a készüléken hangszóró, C típusú USB-port, sőt 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is. A készülék tetején egy SIM-kártya-nyílás is található.

© USPTO/Mobielkopen

Egyelőre persze csak egy szabadalomról van szó, azaz nincsen garancia arra, hogy a Samsung valóban elkészíti majd ezt az eszközt. Viszont az összehajtható telefonnál tett erőfeszítései azt sugallják, hogy igen fontos játékos kíván lenni ezen a piacon. Ezt pedig frappánsan alátámaszthatná egy összehajtható tablettel.

