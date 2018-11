Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","shortLead":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","id":"20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a0ae1d-757c-46d3-991f-626b5afbafde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","timestamp":"2018. november. 14. 10:44","title":"Nem kell Calgarynak a téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan kiszorulnak a rendszerből, mert nem érik el a bejutáshoz szükséges alsó jövedelemhatárt. A rászorulók helyzetét súlyosbítja, hogy az államra sem számíthatnak, miután az kivonult az adósságkezelésből. ","shortLead":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan...","id":"20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ffb1e-b497-4dff-b3f6-56f544476a16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","timestamp":"2018. november. 14. 16:01","title":"A kormány a csokot tolja, miközben hétből csak egy igénylő jut bérlakáshoz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt az olasz rendező hamarosan mozikba kerülő tragikomédiájában azzal, hogy a szegényeket teszi meg nyerészkedőnek, míg a közmunkára ítélt milliárdos üzletembert „áldozatnak”. ","shortLead":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt az olasz rendező hamarosan mozikba kerülő tragikomédiájában...","id":"201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be46f62-94b7-4d08-899b-b5f734266cb1","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.46/201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","timestamp":"2018. november. 14. 00:00","title":"Jobbra tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt. Elindult a nyomozás.","shortLead":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt...","id":"20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feeceaf-6565-475e-a845-fc0886e752a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 15:05","title":"Nyomoz a rendőrség a Dunába szivárgó rákkeltő anyagok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","shortLead":"Nagy Botondé a világ leggyorsabb köríves rúgása.","id":"20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b6bce5-41c9-49d0-827b-c601ece31b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda0d745-341b-43e8-a3c9-f6e4fa6390f0","keywords":null,"link":"/sport/20181114_Bekerult_a_Guinness_Rekordok_konyvebe_egy_magyar_karates","timestamp":"2018. november. 14. 19:12","title":"Bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe egy magyar karatés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c920a28-16cf-489b-9e1a-2b434733bfef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdett döcögni a karácsonyi reklámvonat, megjelentek az első ünnepi szpotok. Az olaszországi IKEA reklámja eddig verhetetlen: két férfi egy megrekedt liftben kénytelen karácsonyozni.","shortLead":"Elkezdett döcögni a karácsonyi reklámvonat, megjelentek az első ünnepi szpotok. Az olaszországi IKEA reklámja eddig...","id":"20181114_Remes_klausztrofob_helyzetbol_csinal_meghitt_hangulatot_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c920a28-16cf-489b-9e1a-2b434733bfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39754d46-58c6-4ce9-9e07-4a566c6079c1","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Remes_klausztrofob_helyzetbol_csinal_meghitt_hangulatot_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 14. 10:31","title":"Rémes klausztrofób helyzetből csinál meghitt hangulatot az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]