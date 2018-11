Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit számítógépes szakemberek most bemutatott módszere ezen a téren hozhat jelentős javulást.","shortLead":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit...","id":"20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00096ebd-dfd1-42e7-b87c-4ea3fa169210","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","timestamp":"2018. november. 15. 08:03","title":"Mit szólna, ha 6 órával tovább bírná telefonja akkuja? Megtalálták a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely biztosítja, hogy megvalósuljon, amiről a 2016-os népszavazáson döntöttek. Az Európai Unió elégedetten nyugtázta a londoni kormánydöntést, ám a brit lapok szerint a May-kabinet rendkívül megosztott, miniszteri lemondások jöhetnek, és a megállapodás parlamenti elfogadását sem lehet borítékolni.","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök a kabinet ötórás, soron kívüli ülése után azt mondta: az egyezség nemzeti érdek, amely...","id":"20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a4fa631-7288-4204-b39a-392994941902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa2bf97-f53f-470b-bd3e-d105ea10c7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Brexit_a_brit_kormany_jovahagyta_a_megallapodastervezetet","timestamp":"2018. november. 14. 20:37","title":"Brexit: a brit kormány jóváhagyta a megállapodás-tervezetet, jöhet az EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorúbb szabályok érvényesek a hazai börtönökben, a segítő civilek nagy részét ráadásul már egy éve nem engedik be az intézményekbe.","shortLead":"Szigorúbb szabályok érvényesek a hazai börtönökben, a segítő civilek nagy részét ráadásul már egy éve nem engedik be...","id":"20181114_Csak_a_borton_webshopjan_rendelve_kaphatnak_etelt_hozzatartozoiktol_a_rabok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0264d6-b88f-4cd0-b0cd-edeee258ce10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Csak_a_borton_webshopjan_rendelve_kaphatnak_etelt_hozzatartozoiktol_a_rabok","timestamp":"2018. november. 14. 11:48","title":"Csak a börtön webshopján rendelve kaphatnak ételt hozzátartozóiktól a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos családnak fogalma sincs, hogyan teremthetnék elő a pár millió forintot az önerőhöz. Eddig sokuk épp a beszántott lakás-takarékpénztárakon keresztül tudta összegyűjteni a pénzt.","shortLead":"Számos családnak fogalma sincs, hogyan teremthetnék elő a pár millió forintot az önerőhöz. Eddig sokuk épp a beszántott...","id":"20181114_Ezert_nem_jatszik_a_csok_a_csaladok_tobbsegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02336ba6-7519-492e-b09e-ee840c0ceb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7ba893-3a03-4a49-9338-12aa354baf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Ezert_nem_jatszik_a_csok_a_csaladok_tobbsegenel","timestamp":"2018. november. 14. 12:54","title":"Csok-csapda: az önerő hiányában nem tudják felvenni a családok a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este az észtek elleni Nemzeti Ligája-mérkőzésen.\r

","shortLead":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este...","id":"20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18dc10-219c-4989-a349-3f50c3b2888e","keywords":null,"link":"/sport/20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","timestamp":"2018. november. 15. 05:21","title":"Még hárman kidőltek a fociválogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","shortLead":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","id":"20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e563b-2b66-4265-9fba-af0c7864be43","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","timestamp":"2018. november. 14. 08:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin sárban száguldó első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]