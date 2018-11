Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És ez talán az eddigi legjobb. ","shortLead":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És...","id":"20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcab2-018d-4a4e-9291-ba0572625eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"Olyan fotó jött a Jupiterről, hogy leesik tőle az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3152966e-aa9d-4c2d-823e-58954076a283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egymillió magyar vallja magát nassolásfüggőnek, de összességében kevesebb cukrot fogyasztunk az európai átlagnál. Kérdés, megvesszük-e az édességeket jövőre is, ha 20 százalékkal emelkedik az ár.","shortLead":"Majdnem egymillió magyar vallja magát nassolásfüggőnek, de összességében kevesebb cukrot fogyasztunk az európai...","id":"20181115_Munkaerohiany_es_termekado_miatt_dragulhatnak_az_edessegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3152966e-aa9d-4c2d-823e-58954076a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ff860-44a9-4e08-b441-75e8cac4b500","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Munkaerohiany_es_termekado_miatt_dragulhatnak_az_edessegek","timestamp":"2018. november. 15. 09:58","title":"Munkaerőhiány és növekvő termékadó miatt drágulhatnak az édességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának nyitónapján. 100 vegyesen 27 győztes döntő után először nem sikerült nyernie.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának...","id":"20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f7766d-678f-4ba7-9315-1072fb077c47","keywords":null,"link":"/sport/20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","timestamp":"2018. november. 15. 13:01","title":"Két érem termett a jubiláló Hosszú Katinkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már az élet jelentős része eltűnhet a bolygóról egy friss tanulmány szerint.","shortLead":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már...","id":"20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9a1fe-c53e-4545-8113-196665b125ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","timestamp":"2018. november. 14. 22:02","title":"Tömeges kihalási hullám jöhet még 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem vizsgálták meg megfelelően a talaj összetételét.","shortLead":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem...","id":"20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa1b015-fe7d-40a3-b72c-d36df1e9310d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2018. november. 14. 18:15","title":"Vörösiszapper: a vádlottak újbóli felmentését kérték védőik, szerintük ugyanis nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy, hogy a szomszédban már van egy sporthotel.","shortLead":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy...","id":"20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af95ae-3ab3-4b8e-aae0-15657b85df5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","timestamp":"2018. november. 16. 11:29","title":"Ciprusi cég húz fel egy óriási sporthotelt a budai hegyekben környezeti hatásvizsgálat nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","shortLead":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","id":"20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b98f80-e8b6-4a30-ba36-1651d8b04ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2018. november. 15. 16:19","title":"Gyerekeket szállító buszok ütköztek frontálisan Bajorországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb más, sértő tartalmak terjedését a Facebookon.","shortLead":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb...","id":"20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9309e35-42f6-4ba3-ac8b-18e1ddef109a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 13:33","title":"Megint kitalált valamit Zuckerberg, visszaszorulhatnak az álhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]