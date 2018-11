Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754","c_author":"Szabó Márta","category":"kkv","description":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig a külföldiekre alapoz Itáliában.","shortLead":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig...","id":"201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a73061-8627-41da-ae0e-9b222027f0cc","keywords":null,"link":"/kkv/201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","timestamp":"2018. november. 17. 12:30","title":"Kockázatos lépés volt, de bejött - így nyitott a Starbucks Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önállósága újabb megkurtításának tartja számos önkormányzat az uniós pályázati előlegek kincstárba terelését. A pénz elveszhet, ha a projektek kifutnak a határidőből.","shortLead":"Önállósága újabb megkurtításának tartja számos önkormányzat az uniós pályázati előlegek kincstárba terelését. A pénz...","id":"20181115_500_milliard_forint_visszafizetesevel_fenyegethetik_az_onkormanyzatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057c924b-9c4c-4a16-80da-a2b779c22629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_500_milliard_forint_visszafizetesevel_fenyegethetik_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2018. november. 15. 16:42","title":"500 milliárd forint visszafizetésével fenyegethetik az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936ac24-07c2-4ca5-9fc2-ef80e4e06907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve ismét közzétette átláthatósági jelentését a Facebook. A számok alapján úgy tűnik, 2018 áprilisa és szeptembere között komoly figyelmet fordítottak a spamek és az erőszakos tartalmak levadászására, de számszerűsítették a gyűlöletbeszéd, a zaklatás és a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen tett lépéseket is.","shortLead":"Az év végéhez közeledve ismét közzétette átláthatósági jelentését a Facebook. A számok alapján úgy tűnik, 2018 áprilisa...","id":"20181116_facebook_atlathatosagi_jelentes_2018q3_gyuloletbeszed_eroszak_zaklatas_bullying","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a936ac24-07c2-4ca5-9fc2-ef80e4e06907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e741fc3-f459-4fbb-b5dc-f5f6bba05f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_atlathatosagi_jelentes_2018q3_gyuloletbeszed_eroszak_zaklatas_bullying","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"754 millió hamis fiókot törölt a Facebook, és odacsaptak a gyűlöletbeszédnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és hevesebb esőzések fogják sújtani – figyelmeztetnek legfrissebb tanulmányukban a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei, akik szerint az éghajlatváltozás mérséklésével ugyanakkor jelentősen enyhíthetőek a felsorolt változások.","shortLead":"A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és...","id":"20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d208f3-e235-4450-9982-fc0472d8041d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_svajc_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_idojaras_havazas","timestamp":"2018. november. 16. 17:03","title":"Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"Scharle Ágota","category":"gazdasag","description":"A jóléti rendszer akkor működőképes, ha többet teszünk be mint amennyit kiveszünk a közös kasszából. Ha nem, akkor nehéz lesz elkerülni a jóléti rendszer népszerűtlen korrekcióját. Scharle Ágota vitaindítójával kezdetét vészi a Beszélgetések a jövőről cikksorozat harmadik hónapja, amelynek témája: a társadalom. ","shortLead":"A jóléti rendszer akkor működőképes, ha többet teszünk be mint amennyit kiveszünk a közös kasszából. Ha nem, akkor...","id":"20181117_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_melyiktol_kell_igazan_felnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813e41ec-b895-40e6-b189-24012c3b7bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_melyiktol_kell_igazan_felnunk","timestamp":"2018. november. 17. 07:00","title":"Az összeomlás forgatókönyvei: melyiktől kell igazán félnünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló központok, repülőterek elfoglalása a cél.","shortLead":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló...","id":"20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1b5af-1aa0-4f51-b2b1-88ec79971162","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","timestamp":"2018. november. 17. 11:38","title":"Sárga mellényes \"taxisblokád\", egy halottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","shortLead":"A vásárlási roham első nagy hullámának webes próbavásárlásaira másfélszeres pénzt kapott a fogyasztóvédelem.","id":"20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e5f88d-96c8-4037-b65c-c70e7a94b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9f4a56-bbbf-4177-bba0-879a77b7e802","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Megtomte_a_fogyasztovedelem_bukszajat_az_allam_a_Black_Fridayre","timestamp":"2018. november. 16. 13:20","title":"Megtömte a fogyasztóvédelem bukszáját az állam a Black Friday-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]