Öt évvel a megjelenése után is jól fogy a PlayStation 4, de a konzol koránál fogva érthető, ha a Sony lassan a következő generációnak szánt eszközén kezd munkálkodni. Az ötödik PlayStation érkezését korábban a japán vállalat is megerősítette, most pedig újabb érdekességre derült fény.

A resetera fórumán tűnt fel egy japán játékfejlesztő, Tomohiro Tokoro LinkedIn profiljának egy része, mely szerint egy teljesen új címen dolgozik, a produkciót pedig a Sony következő gépére, a PS5-re szánják. Az izgalmat növeli, hogy Tokoro a Tomb Raider-játékokat is készítő Square Enix Group egyik divíziójának, a Luminous Productions alkalmazottja. (A céget az a Hajime Tabata alapította, aki a Final Fantasy XV producere is volt.)

© LinkedIn / Tomohiro Tokoro

Hogy milyen játékról van szó, természetesen nem ismert. Tokoro feltehetően csak bakizott (ezt erősíti, hogy kiírás után el is tűnt az említett profil, azóta pedig nem is érhető el), hiszen a játékfejlesztők előtt valószínűleg régóta ismert a Sony új konzoljának érkezése, már csak a megjelenés miatt is: mire bejelentik, kész, de legalábbis prezentálhatónak kell lennie valamilyen munkának, hogy a gép erejét demonstrálni tudják.

És ott van a konkurens Xbox is, amely köztudottan új gép(ek) megjelentetésén dolgozik, erről azóta az Xbox-főnök Phil Spencer is beszélt.

