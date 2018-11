Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cb77acc-1f9f-45b2-a9eb-abd84df2038c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közel félezer program mintegy 152 ezer látogatót vonzott a Telekom VOLT Fesztiválra 2018-ban. A most megjelent videó a fesztivált sűríti 4 percbe.","shortLead":"A közel félezer program mintegy 152 ezer látogatót vonzott a Telekom VOLT Fesztiválra 2018-ban. A most megjelent videó...","id":"20181116_Iron_Maiden_Depeche_Mode_Limp_Bizkit__itt_a_VOLTaftermovie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cb77acc-1f9f-45b2-a9eb-abd84df2038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76042093-dc75-43c6-807a-0a6de28b449e","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Iron_Maiden_Depeche_Mode_Limp_Bizkit__itt_a_VOLTaftermovie","timestamp":"2018. november. 16. 11:25","title":"Iron Maiden, Depeche Mode, Limp Bizkit – itt a VOLT-aftermovie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","shortLead":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","id":"20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736cbaa0-6596-4181-b612-586bcb4a0f93","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","timestamp":"2018. november. 16. 07:05","title":"Különleges biztonsági intézkedésekkel várják Chuck Norrist Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","id":"20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb5abf-1dc4-47f5-8ac3-f5014065acc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","timestamp":"2018. november. 15. 15:29","title":"Újabb aranybánya: Tiborcz üzlettársa a régészetbe is beszállna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan létrehoznak egy olyan online rendszert, melyen keresztül számlázhatnak, tranzaktálhatnak, könyvelhetnek és bérszámfejtési rendszert is üzemeltethetnek a magyar kkv-k.","shortLead":"Hamarosan létrehoznak egy olyan online rendszert, melyen keresztül számlázhatnak, tranzaktálhatnak, könyvelhetnek és...","id":"20181116_Egy_feluletre_csoportositjak_az_osszes_kkvkat_erinto_szolgaltatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef9f64-7653-474f-bdba-47c79594094b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Egy_feluletre_csoportositjak_az_osszes_kkvkat_erinto_szolgaltatast","timestamp":"2018. november. 16. 09:57","title":"Egy felületre csoportosítják az összes, kkv-kat érintő szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","shortLead":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","id":"20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7115964d-f01b-4c17-895b-eac5c1e6d1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 15. 17:04","title":"Orbán háza elé vitte az Orbán-ellenes plakátot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb más, sértő tartalmak terjedését a Facebookon.","shortLead":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelőtestület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb...","id":"20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9309e35-42f6-4ba3-ac8b-18e1ddef109a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 13:33","title":"Megint kitalált valamit Zuckerberg, visszaszorulhatnak az álhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel a versenyt az állami vállalattal.","shortLead":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel...","id":"20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd3cb65-d244-4266-8114-4f2a52bae963","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","timestamp":"2018. november. 16. 10:41","title":"Rejtélyes riválisa van a Magyar Postának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]