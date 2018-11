Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső. Egyelőre az élő sporteseményeknél tesztelik a funkciót, de ha bejön, szélesebb körben is elterjedhet.

Bár a Google hosszú hónapok óta tudott a dologról, csak októberben döntött arról, hogy ejti az egyébként sem túl népszerű Google+-t. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a cég letett volna a közösségi szolgáltatásokról. A Google Térképbe például több ilyen is érkezett: könnyebb lesz elérni a kedvenc helyeinket, és a közlekedés is sokkal jobbá válhat – csak, hogy két példát említsünk. A legfrissebb hírek szerint pedig a cég most a keresésekkel is variálna egy kicsit.

A 9to5Google szúrta ki, hogy a Google új lehetőségként a kommenteket is megjelenítené a keresésekkor. Az épp tesztelés alatt lévő funkció első körben csak az élő sporteseményekhez érkezett hozzászólásokat jelenítené meg a találatok között, elkülönítené a profi hozzászólásokat és kiemelné a legnépszerűbbeket. Ami pedig legalább ilyen fontos: moderálnák is azokat, hogy kevesebb legyen a spam, a fröcsögés és úgy általában véve a visszaélés.

A Google egyelőre nem beszélt arról, hogy mikortól válik széles körben is elérhetővé az új funkció, azt viszont már most is könnyű belátni, hogy a szolgáltatás jelentősen növelné a Google iránti elkötelezettséget. A felhasználók ugyanis (a sport példájánál maradva) nemcsak az eredményeket néznék meg a keresőben, vagy nemcsak egy weboldalhoz való eljutáshoz használnák a találatokat, hanem vissza is csábítaná őket a kommentek böngészése miatt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.