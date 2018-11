Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","shortLead":"Egy karikatúrán a délutáni londoni sajtóból.","id":"20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3490f865-df27-401c-8cc6-34f01eda655b","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_jon_ossze_a_giccses_karacsonyi_reklam_a_Brexitdramaval","timestamp":"2018. november. 15. 15:09","title":"Így jön össze a giccses karácsonyi reklám a Brexit-drámával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai elit a kukába dobná. Egyetlen esélye lehet: hogy senki nem tud jobbat.","shortLead":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai...","id":"20181115_brexit_theresa_may_kaosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1284c23f-01b1-4888-8493-b81becf034eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_brexit_theresa_may_kaosz","timestamp":"2018. november. 15. 21:05","title":"Csúcsformában a brit humor: mémek a Brexit végjátékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításáról.","shortLead":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri...","id":"201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c39e235-957a-4422-a0c5-f47b1135d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","timestamp":"2018. november. 17. 10:00","title":"Indul az ígéretdömping: kinek (nem) épül tovább a metró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb77acc-1f9f-45b2-a9eb-abd84df2038c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közel félezer program mintegy 152 ezer látogatót vonzott a Telekom VOLT Fesztiválra 2018-ban. A most megjelent videó a fesztivált sűríti 4 percbe.","shortLead":"A közel félezer program mintegy 152 ezer látogatót vonzott a Telekom VOLT Fesztiválra 2018-ban. A most megjelent videó...","id":"20181116_Iron_Maiden_Depeche_Mode_Limp_Bizkit__itt_a_VOLTaftermovie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb77acc-1f9f-45b2-a9eb-abd84df2038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76042093-dc75-43c6-807a-0a6de28b449e","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Iron_Maiden_Depeche_Mode_Limp_Bizkit__itt_a_VOLTaftermovie","timestamp":"2018. november. 16. 11:25","title":"Iron Maiden, Depeche Mode, Limp Bizkit – itt a VOLT-aftermovie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","shortLead":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","id":"20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8d6ef-8209-44bc-b6d6-a0c90f2c5eff","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 17. 08:50","title":"Fehérorosz szál is felbukkant a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol bajnokságban is videóbírót fognak használni a következő szezontól – állapodtak meg az élvonalbeli klubok vezetői.","shortLead":"Az angol bajnokságban is videóbírót fognak használni a következő szezontól – állapodtak meg az élvonalbeli klubok...","id":"20181115_Bevezetik_a_videobirot_a_Premier_Leagueben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cac224f-75cc-4319-b874-c34e178acefa","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Bevezetik_a_videobirot_a_Premier_Leagueben","timestamp":"2018. november. 15. 15:39","title":"Bevezetik a videóbírót a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton egyértelmű az új jogszabály.","shortLead":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton...","id":"20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8df8fb-8e00-448a-bc81-99e76e932530","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","timestamp":"2018. november. 15. 12:20","title":"Újra felmentették a bíróság elé állított pécsi hajléktalant, a rendőrség fellebbezett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák életéről készített fotói közeli betekintést engednek a háború mindennapjaiba, legyen szó német katonákról, akik megadják magukat, egy papról, aki feladja az utolsó kenetet, egy olvasgató katonai orvosi segédről, vagy rögbiző francia katonákról. ","shortLead":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák...","id":"20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060d539-e343-4049-abf6-38801e490152","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","timestamp":"2018. november. 16. 17:55","title":"Élet és halál a lövészárokban – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]