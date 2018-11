Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","shortLead":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","id":"20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c24511-cd86-4834-b6fa-5a74afa86448","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","timestamp":"2018. november. 17. 08:21","title":"Kaliforniai tűzvész: már 71 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","id":"20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5703da-d49f-41ec-936e-54cb6d6a6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","timestamp":"2018. november. 17. 14:32","title":"Hatalmas füsttel ég egy ház a Teréz körúton, nem jár a villamos a Jászai és az Oktogon között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic bejelentette, hogy az elkövetkező egy évben – az Apollo–11 holdra szállásának 50. évfordulója apropóján – minden felületén kiemelten foglalkozik az űrkutatás témájával. A tematika a tévécsatorna tudományos-ismeretterjesztő műsoraiban is megjelenik. A programsorozat hazánkban vasárnap este veszi kezdetét.","shortLead":"A National Geographic bejelentette, hogy az elkövetkező egy évben – az Apollo–11 holdra szállásának 50. évfordulója...","id":"20181118_national_geographic_csillagok_nyomaban_urrepules_apollo_program_mars_spacex_kozmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7d8e69-bee9-4190-b747-7a1cb25bd49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_national_geographic_csillagok_nyomaban_urrepules_apollo_program_mars_spacex_kozmosz","timestamp":"2018. november. 18. 08:03","title":"Érdemes lesz ma este bekapcsolni a tévét, 8-tól izgalmas űrműsorokat ad a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben érintettek azonban még egy fillért nem fizettek. Az adóhivatal tanácstalan. Most megtalálták, de az ország saját erejéből nem tudja felszínre hozni, nincsenek hozzá megfelelő eszközei.","shortLead":"Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel...","id":"20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb42b58-e93f-4c46-aafb-8886731a5b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54f16ca-719e-4381-ba0b-7cf6b14b382e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_argentin_tengeralattjaro_ara_san_juan_s42_megtalaltak","timestamp":"2018. november. 18. 17:33","title":"920 méter mélyen megtalálták az egy éve elsüllyedt argentin tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","shortLead":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","id":"20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8d6ef-8209-44bc-b6d6-a0c90f2c5eff","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 17. 08:50","title":"Fehérorosz szál is felbukkant a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]