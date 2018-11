Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","shortLead":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","id":"20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2ee9c5-7e29-4832-84d2-c9e42f937a78","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","timestamp":"2018. november. 18. 21:10","title":"Itt megtekintheti Orbán Viktor mai meccsnéző partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka súlyos vádakkal illette azokat, akik az utolsó pillanatban kötöttek lakástakarék-szerződést. ","shortLead":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka...","id":"20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b43af3-0c70-444c-a469-f9e34aeb16fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","timestamp":"2018. november. 20. 15:22","title":"LTP-beszántás: ”Nem tud leszokni a vezetés arról, hogy adóforintokból cukorkát osszon a nem rászoruló befektetőknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében. De azt nem írták meg, hogyan döntöttek, így olvasóinkra bízzuk a döntést.","shortLead":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki...","id":"20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac44319-d67f-4bc6-ab52-500ca7d5676e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","timestamp":"2018. november. 20. 09:27","title":"Ön szerint hogy döntött a hivatal Gruevszki-ügyben? Szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc89727c-a299-442e-8467-c993eb8ce9d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály legerősebb modellje jelenleg még \"csak\" 306 lóerős, de hamarosan érkezik a sokkal erősebb nagytestvére.","shortLead":"Az A-osztály legerősebb modellje jelenleg még \"csak\" 306 lóerős, de hamarosan érkezik a sokkal erősebb nagytestvére.","id":"20181119_kemvideon_a_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_amivel_konnyu_lesz_driftelni_aosztaly_amg_a45","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc89727c-a299-442e-8467-c993eb8ce9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978a505c-16ef-48b7-8cac-1aeb74424b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_kemvideon_a_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_amivel_konnyu_lesz_driftelni_aosztaly_amg_a45","timestamp":"2018. november. 19. 13:21","title":"Kémvideón a 400+ lóerős új kecskeméti Mercedes, amivel könnyű lesz driftelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, nem fűznek hozzá semmit, de remélik, hogy mindkét fél a jogszabályoknak megfelelően jár el.","shortLead":"Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, nem fűznek hozzá semmit, de remélik, hogy mindkét fél a jogszabályoknak...","id":"20181120_Nem_kommentalja_a_Gruevszkiugyet_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d7a9a8-8f70-4f25-9f49-1a902f3cc409","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nem_kommentalja_a_Gruevszkiugyet_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. november. 20. 13:49","title":"Nem kommentálja a Gruevszki-ügyet az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","id":"20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135a579-914d-40ec-916d-4c9cf2191db7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. november. 20. 11:41","title":"Először volt hajlandó megindokolni a kormány, miért nem írják alá a CEU-ról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a Facebook-oldalán erősítette meg az információt, amit a kormányközeli Magyar Idők már leközölt.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a Facebook-oldalán erősítette meg az információt, amit a kormányközeli Magyar Idők már...","id":"20181120_nikola_gruevszki_politikai_menedekjog_macedonia_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e30144-bc36-4a8e-b8e6-9a29d6b52c78","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_nikola_gruevszki_politikai_menedekjog_macedonia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 20. 16:22","title":"Gruevszki megírta: megkapta a politikai menedékjogot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","shortLead":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","id":"20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7052d7-cad1-43bf-bc54-a23dc47ef7c8","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","timestamp":"2018. november. 20. 15:21","title":"De ki az az Áder János, és miért fontos a Szent Korona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]