[{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt héten, hogy a kormányablakon keresztül értesítették az Agrárminisztérium természetvédelmi szakfőosztályainak közel felét, hogy kirúgják őket.","shortLead":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt...","id":"20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4499cf2b-653f-4065-88c7-d3aacbcbf219","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","timestamp":"2018. november. 12. 16:26","title":"Jávor szerint alkotmánysértő a magyar természetvédelem kivéreztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít visszaszerezni cseh állampolgárságát, amelytől az 1970-es évek végén fosztotta meg őt a csehszlovák kommunista rendszer.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít...","id":"20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285e03-478a-482d-b73d-23e2a0b079ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","timestamp":"2018. november. 12. 20:30","title":"Babis kormányfő visszaadná Milan Kunderának a cseh állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz. Most a legolcsóbbikról szivárogtak ki információk.","shortLead":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz...","id":"20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f393bdcd-0620-42bf-95dd-685c8f875f58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","timestamp":"2018. november. 13. 15:03","title":"Nem szállnak el az árával? Ennyibe kerülhet majd a legolcsóbb Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő amerikai követe szerint Ferenc pápa aggódik az egyház lelki közössége miatt.","shortLead":"A katolikus egyházfő amerikai követe szerint Ferenc pápa aggódik az egyház lelki közössége miatt.","id":"20181113_A_papa_utasitasara_nem_szavazhatott_a_zaklatasi_ugyek_kivizsgalasarol_az_amerikai_puspoki_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c79ec46-e47a-45f9-bd7a-792ff53906d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_A_papa_utasitasara_nem_szavazhatott_a_zaklatasi_ugyek_kivizsgalasarol_az_amerikai_puspoki_konferencia","timestamp":"2018. november. 13. 05:25","title":"A pápa utasítására nem szavazhatott a zaklatási ügyek kivizsgálásáról az amerikai püspöki konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása\" című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-t.","shortLead":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők...","id":"20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1800e94-16cd-4cf9-a4be-960595c5052e","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Negyvenmilliárdot tettek félre azoknak a munkanélkülieknek, akik hajlandók vállalkozást indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","shortLead":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","id":"20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf909b-6683-49d3-ba7f-e55a5abee35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","timestamp":"2018. november. 14. 06:20","title":"Többéves csúszás után elkezdték építeni Matolcsyék rejtélyes konferenciaközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]