[{"available":true,"c_guid":"0053616d-86dd-4133-8445-8bd70bee258d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője az őt elmarasztaló és kötelező ítéletet nem hajtotta végre, ezért a végrehajtási eljárás elindítása.","shortLead":"A Fidesz képviselője az őt elmarasztaló és kötelező ítéletet nem hajtotta végre, ezért a végrehajtási eljárás...","id":"20181119_Vegrehajtast_inditottak_Nemeth_Szilard_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0053616d-86dd-4133-8445-8bd70bee258d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500b3ec-71c5-4875-aaf7-55f8b0e0539c","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Vegrehajtast_inditottak_Nemeth_Szilard_ellen","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Végrehajtást kértek Németh Szilárd ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","shortLead":"A Fuego újbóli kitörése miatt ezreket evakuáltak. ","id":"20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c0f2d4-1d04-4ec1-a63c-7742603b75ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba5068-78f6-49e4-af02-78d4f806cb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Elkepeszto_fotok_jottek_a_Guatemalaban_kitort_vulkanrol","timestamp":"2018. november. 19. 17:41","title":"Elképesztő fotók jöttek a Guatemalában kitört vulkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","shortLead":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","id":"20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881adace-46f0-4bb4-b0bf-d0c68ec9824d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","timestamp":"2018. november. 19. 21:00","title":"Baj van, elromlott a Facebook Messenger, nem mennek át az üzenetek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.","shortLead":"Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.","id":"20181120_Ilyet_meg_nem_latott_sotetben_avatott_fel_a_fideszes_kepviselo_egy_arkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e963b4-91af-4182-ab3c-dffc0c1317e4","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Ilyet_meg_nem_latott_sotetben_avatott_fel_a_fideszes_kepviselo_egy_arkot","timestamp":"2018. november. 20. 11:26","title":"Ilyet még nem látott: sötétben avatott fel a fideszes képviselő egy árkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol beszédek lesznek.","shortLead":"A tüntetés a Fővám téren kezdődik, ahonnan az ELTE BTK, a CEU és az MTA érintésével a Kossuth térre vonulnak, ahol...","id":"20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dfc078-3f73-4683-91bb-2916957811d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Diakok_szalljak_meg_szombaton_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. november. 19. 16:38","title":"Diákok szállják meg szombaton a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]