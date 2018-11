Januárban szavazhatnak az Európai Unió politikusai arról a szerzői jogi irányelvről, amiről egyáltalán nem túlzás azt állítani, a szabad internet végét jelentheti Európában. A web atyja, Tim Berners-Lee korábban már többször is felszólalt a készülő új szabályozás ellen, de a YouTube vezére is kifejezte már nemtetszését a dologgal kapcsolatban.

A legnagyobb vita a 13. cikkely körül van, amely szerint ha a jövőben egy felhasználó szerzői jogot sért, akkor azért nem a felhasználót, hanem a platformot vonják felelősségre, amiért nem szűrte ki az adott tartalmat. Ez nyilvánvalóan olyan mértékű bírságot róhat a platformokat üzemeltető cégekre, amit már nem biztos, hogy be mernének vállalni. Vagy mondjuk inkább úgy: biztosan nem.

© Electronic Frontier Foundation

Bár a döntés legfeljebb 2+ hónap múlva megszületik, a háttérben valószínűleg az utolsó pillanatig folynak majd a tárgyalások és az egyeztetések. A YouTube azzal érvel a cikkely ellen, hogy a platform mindig is betartotta a törvényeket, sőt, ha a jogtulajdonosok azt kérték, a DMCA (Digital Millennium Copyright Act, a digitális szerzői jogokat védő törvény) értelmében el is távolították a tartalmakat az oldalról. Emellett a lemezgyártó cégeknek rengeteg pénz ki is fizettek a szerzői jogok miatt. Csakhogy ezek a cégek több pénzt akarnak, szerintük ugyanis a YouTube nem fizetett nekik eleget.

A lemezgyártó cégek azt szeretnék, ha a platform felelős lenne az ott közölt tartalmakért, és hasonló módon és mértékben fizetne jogdíjat, mint a Spotify teszi. Mivel az oldallal nem sikerült megállapodniuk, a cégek az uniós törvényhozók felé fordultak. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, a legfrissebb állapotjelentés pedig a napokban került fel a netre – számolt be róla a TorrentFreak.

A döntéshozók kezében a YouTube sorsa. © Pixabay / mohamed_hassan

Jelen állás szerint ha egy felhasználó feltölt egy szerzői joggal védett tartalmat a platformra, akkor az olyan, mintha maga a platform tette volna azt közzé – vagyis övék lesz a felelősség is. A szolgáltatónak meg kell szereznie az engedélyt, hogy a tartalom a platformon maradhasson. Ami viszont ennél is fontosabb a YouTube számára, az az, hogy a jövőben

az sem menti meg őket a felelősségre vonás alól, ha azonnal törlik a jogsértő kontentet.

Márpedig ez hatalmas felelősség, nem véletlen, hogy a YouTube vezére is nagyon súlyos következményekről beszélt. Jelen állás szerint két olyan lehetséges opció van, ami meghatározhatja a jogtulajdonosok együttműködését.

1. Ha a tartalomszolgáltatónak nincs engedélye egy adott a szerzői jogi tartalom felhasználásra, az EU a két felet együttműködésre szólítja fel, hogy kiderüljön, történt-e jogsértés, a jogtulajdonsoknak pedig kellő mértékben informálniuk kell a tartalomszolgáltatót a lehetséges jogsértésekről.

Magyarul: a YouTube kap majd egy listát, amin felsorolják, milyen tartalmak esetében van szükség a jogtulajdonosok engedélyére. Ettől fogva a platform azonnal felelősségre vonható a jogsértését, kivéve, ha bizonyítja, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a tartalmak soha ne kerüljenek fel az oldalra.

2. Az EU a tartalomszolgáltatót vonja felelősségre a felhasználók által feltöltött jogsértő tartalom miatt, kivéve, ha azok a jogtulajdonosokkal együttműködve hatékony és arányos lépést tesznek ezen tartalmak, vagy más, a jogtulajdonosok által megjelölt tartalmak eltávolítására.

A kisebb platformok számára mindkét opció mentességet adhat a felelősségre vonás alól, figyelembe véve, hogy a felhasználók mennyi és milyen tartalmat töltenek fel, milyen tartalomszűrő technológiát használ az oldal, milyen pénzügyi terhei vannak az oldalnak és hány, a szerzői jog megsértésével kapcsoaltos megkeresést kapott eddig az oldal.

A fentiek alapján jól látható, a jelenlegi állás szerint az már valóban nem lesz elég, ha a YouTube csak akkor törli a szerzői jogsértést elkövető tartalmat, ha arról tudomást szerez, a megjelenéskor azonnal le kell azt csapnia, és nem szabad megengednie, hogy a jövőben újra publikus legyen egy ilyen tartalom. Erre mondta azt nemrég a YouTube-vezér Susan Wojcicki, hogy technológiai szempontból is lehetetlen kérés.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.