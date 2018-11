Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban van Gruevszki menedékkérelmének vizsgálata, addig a Magyar Idők megírta, a volt miniszterelnök menedékjogot kapott. Később ezt maga Gruevszki is megerősítette a Facebook oldalán.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban...","id":"20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceedf-bda3-42ab-9a76-b0a65215b303","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","timestamp":"2018. november. 20. 16:17","title":"Gruevszki-ügy: \"Oszlassa fel magát a Nemzetbiztonsági bizottság, ennek így semmi értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek átszervezései. Az átalakítás nem hagyja érintetlenül Magyarországot sem.","shortLead":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek...","id":"20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc396a-e8ac-4070-8539-3897c9594081","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 21. 16:18","title":"7500 dolgozót küld el az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg persze a kereslet növekedését. ","shortLead":"Meg persze a kereslet növekedését. ","id":"20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ebf607-7804-4e1b-9b15-4ddfbfe2ed46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","timestamp":"2018. november. 21. 05:14","title":"Drágának találja kedvenc kávéját? Okolja a klímaváltozást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","shortLead":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","id":"20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5365e5f5-161a-4058-9da5-d342423a74b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 22. 05:51","title":"Spanyolország és Portugália támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c246-dd1b-469a-a28c-eca339a10041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Christkindlmarktnak is helyet adó Rathausplatzon tesztelik az új 5G-technológiát Bécsben. A hálózatra bárki rácsatlakozhat, akinek 4G-s telefonja van. Az új technológia előnye, hogy a nagy számú felhasználó ellenére azok gyorsabban tudnak csatlakozni az internetre, és stabilabb lesz a hálózat.","shortLead":"A Christkindlmarktnak is helyet adó Rathausplatzon tesztelik az új 5G-technológiát Bécsben. A hálózatra bárki...","id":"20181122_becsi_karacsonyi_vasar_christkindlmarkt_5g_mobilhalozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9736c246-dd1b-469a-a28c-eca339a10041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f097ca5-06b4-4d3e-883f-1ddeb8790c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_becsi_karacsonyi_vasar_christkindlmarkt_5g_mobilhalozat","timestamp":"2018. november. 22. 11:03","title":"Igazi különlegesség lesz idén a bécsi karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","shortLead":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","id":"20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16be6cfd-dead-4c41-98b8-38a7279c9016","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 22. 11:21","title":"Kémfotókon a Győrben készülő 400 lóerős Audi RS Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra, ahogy. A HVG Portréjában Puzsér Róbert.","shortLead":"A főpolgármesteri címre bejelentkezett Puzsér saját stílusáról azt mondja, arra kell figyelni, amit mond, nem arra...","id":"20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0518cb-39cf-47e3-b816-e81bba4ba630","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Puzser_Karacsony_Gergelyben_elnek_tul_a_posztkommunistak","timestamp":"2018. november. 21. 12:45","title":"Puzsér: Karácsony Gergelyben élnek túl a posztkommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]