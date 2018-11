Aki kicsit is képes előre gondolkodni, annak nem lesz nehéz kitalálnia, mi lesz a klímaváltozás vége, ha nem próbáljuk meg valahogyan kezelni a dolgot. Az Egyesült Államokban most az elképzeléseken túl egy valamivel pontosabb helyzetjelentést is adtak, és a jelek szerint a legkevésbé sem lehetnek nyugodtak az ott élők (de persze senki más sem).

A negyedik Nemzeti Éghajlatelemzésben leírtak szerint a folyamat több százmilliárd dollár kárt okoz majd Amerikában, arról nem is beszélve, hogy az emberek egészségére és életminőségére is hatással lesz – számolt be róla a BBC. A jelentésben azt is megfogalmazták, hogy "a klímaváltozás jövőbeni hatásai egyértelműen a napjaink döntésein múlnak". Mindez szöges ellentétben áll Donald Trump kormányának a fosszilis tüzelőanyagokhoz való hozzáállásával.

Hogy hogyan áll Donald Trump a klímaváltozáshoz, azt eddig is pontosan tudni lehetett, a napokban pedig megerősítette, továbbra sem "hisz" a globális felmelegedésben. Ezt egy Twitter-bejegyzéssel erősítette meg, amelyet a washingtoni rendkívüli hideg időjárás kapcsán tett: "Mi történt a globális felmelegedéssel?" – tette fel a kérdést a költő.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. november 22.

Az amerikai Nemzeti Éghajlatelemzés viszont megválaszolja a kérdést, ráadásul nem is elméleti, hanem konkrét példákat hozva a közelgő veszélyekre. Megemlítik a túlterhelt dél-karolinai gátakat és a kiszáradó termőföldek miatti egyre rosszabb minőségű gabonát is – csak, hogy néhány példát említsünk. De írtak a gazdasági hatásokról is, amit leginkább az befolyásol majd, hogy a növekedést fontosabbnak tartják, mint a környezetvédelem szabályozását. Ezeket összefoglalva pedig rávilágítottak: hamarosan az élet minden területére hatással lesz a klímaváltozás Amerikában. A Fehér Ház szerint viszont a jelentés pontatlan. Lindsay Walters, a Fehér Ház szóvivője szerint a tanulmány a legszélsőségesebb forgatókönyvön alapszik, amely ellentmond a már régóta fennálló tendenciáknak.

A kaliforniai tűzvészt még a világűrből is látni lehetett. © NASA / ESA - A.Gerst

A jelentés arról ír, hogy ha a károsanyag-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik, az évszázad végére a gazdasági ágazatok bizonyos szereplői több százmilliárd dollárt veszítenek majd, ami több mint az USA legtöbb tagállamának éves GDP-je. A globális felmelegedés ráadásul hatással lesz az infrastruktúrára is. Mindez már érezhető az egyre gyakoribb és egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek kialakulásával. A kataszfrófák viszont elkerülhetők, ha csökkenne a kibocsátás mértéke és képesek lennénk alkalmazkodni a változáshoz.

Az egykori amerikai alelnök, Al Gore azzal vádolta a Trump-kormányt, hogy megpróbálták "eldugni" a jelentést azzal, hogy azt épp a Black Friday napján adták ki. A The New York Times szerint az 1656 oldalas tanulmány – amit az amerikai Kongresszus rendelt meg – a legátfogóbb tudományos jelentés arról, mi várható az Egyesült Államokban a klímaváltozás miatt.

Douglas Brinkley, a Rice Egyetem történésze Trumpot Lyndon B. Johnson elnökkel állította párhuzamba. Míg a jelenlegi elnök a klímaváltozásról szóló jelentéseket, addig Johnson a vietnami háborúról kapott híreket igyekezett megmásítani.

