Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most viszont más a helyzet, legalábbis mást mutat egy pillanatkép.","shortLead":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most...","id":"20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f71320a-57b7-4adb-8b07-b3c317c80dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2018. november. 26. 20:03","title":"Ön szerint melyik a világ legértékesebb cége? Szinte biztos, hogy tévedni fog a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene miatt kezdődött a szóváltás, aztán egy egész metrószerelvény bánta.","shortLead":"A zene miatt kezdődött a szóváltás, aztán egy egész metrószerelvény bánta.","id":"20181127_Kiderult_milyen_vita_elozte_meg_a_paprikasprays_tamadast_a_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9966ac5-d1ba-4e62-ba2f-ac55506cf0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae28efe9-bc63-4c56-9a27-e1daca2211e4","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Kiderult_milyen_vita_elozte_meg_a_paprikasprays_tamadast_a_metron","timestamp":"2018. november. 27. 07:55","title":"Kiderült, milyen vita előzte meg a paprikasprays támadást a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","shortLead":"Kompakt, könnyű és igen komoly teljesítményű ez a bajor sportautó, mely kizárólag hátul hajt.","id":"20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f7e487-f0cf-4da2-a64a-d9b69c00064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f22aa-b2f4-4134-bded-23655c0a9d8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_kicsi_a_bors_de_eros_550_loeros_lett_a_bmw_m2_competition","timestamp":"2018. november. 26. 13:21","title":"Kicsi a bors, de erős: 550 lóerős lett a BMW M2 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali kérdésére mondta ezt a miniszterelnök, akit a parlament folyosóján csípett el a portál munkatársa.","shortLead":"Az Azonnali kérdésére mondta ezt a miniszterelnök, akit a parlament folyosóján csípett el a portál munkatársa.","id":"20181126_Orbannak_meg_nem_volt_ideje_talalkozni_Gruevszkivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0f1a91-d129-4fce-a9c0-9ebe6ce4a7b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orbannak_meg_nem_volt_ideje_talalkozni_Gruevszkivel","timestamp":"2018. november. 26. 18:40","title":"Orbánnak még nem volt ideje találkozni Gruevszkivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek terjesztése miatt – javasolja a Jobbik.","shortLead":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek...","id":"20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7450e-6a04-44ca-839b-49c3459d5032","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 14:28","title":"Médiabojkottot hirdet a Jobbik az álhíreket terjesztő fideszes médiumok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]