Mindig örömteli, ha egy magyar fejlesztésről számolhatunk be olvasóinknak, a mostani azonban több szempontból is különleges: egy roguelike-típusú kártyajátékról van szó, melynek legfőbb jellemzője, hogy a játékot végig a kiszámíthatatlanság jellemzi, ami pedig hatalmas előny az újrajátszhatóság szempontjából. Nem véletlenül ígérik azt a fejlesztők, hogy programjuk a sokadik indítás után is teljesen új élménnyel szolgál majd.

A Swipe Chapters: Fallen Mankind című játékban több mint 150 típusú kártya található, ezeket használva folyik a történet. A felhasználók mindegyike egy túlélőt alakít, aki a bolygót ért katasztrófa miatt és az emberiség fennmaradása érdekében a föld alá menekült. Miután a fenti helyzet valamennyire jobb lett, a megmaradtak kimerészkednek a szabadba, hogy nyersanyagok és ellátmány után kutassanak. És itt jövünk mi a képbe.

© Bright Hobo Studio

A játékot fejlesztő Bright Hobo Studio szerint kimondottan gyorsütemű játékra lehet számítani, többféle nehezségi fokozatban és befejezéssel. A játékosoknak karakterük és felszerelésük fejlesztésére is időt kell szánniuk, emellett kereskedni is lehet. Mivel a játék még nincs kész, a projekt felelősei az Indiegogón gyűjtik a megvalósításhoz szükséges pénzt. Ha összejön a célul kitűzött összeg, az ígéretek szerint egy reklámmentes és folyamatos, de ingyenes tartalmi bővítésekkel rendelkező játékot dobnak piacra.

A projektet többféle konstrukcióban lehet támogatni, a legkisebb összeg 1 dollár, ez azonban még nem tartalmazza a programot. A 3 dolláros viszont igen. A legdrágább, egy akció miatt most kivételesen 19 dollárba (kb. 5300 forintba) kerülő változathoz az illusztrációkat tartalmazó digitális könyv is jár.

A játék megjelenését jövő év szeptemberére ígérik.

