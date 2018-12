Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","shortLead":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","id":"20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2dbd7-e298-491a-9447-e5ee9dd478f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","timestamp":"2018. december. 01. 17:22","title":"Rendőrökkel csaptak ösze a tüntetők Párizsban - már 122-en őrizetben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","shortLead":"Az autó két utasa vesztette életét a Szekszárd térségében történt balesetben.","id":"20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9306745c-746d-4ef3-ab7e-769513774610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e97d343-0c80-4736-b8c0-63825f9f43ea","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M6oson_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 01. 13:30","title":"Kamion és személyautó ütközött az M6-oson, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost irigyeljük is, meg nem is, a szervizelés ugyanis nem lesz egyszerű.","shortLead":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost...","id":"20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16d2e-1451-4383-bdf9-63070d7fcfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","timestamp":"2018. december. 02. 06:41","title":"Hazánkban vett valaki egy olyan szuperautót, amiből eddig egy sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Tudjuk, advent van, most kezdődik csak igazán a hajtás, de a gyerekek mégis csak várnak a csodára. Csak pár hetünk van arra, hogy ezt megteremtsük, de hogyan? Van pár ötletünk.","shortLead":"Tudjuk, advent van, most kezdődik csak igazán a hajtás, de a gyerekek mégis csak várnak a csodára. Csak pár hetünk van...","id":"20181202_Segitseg_jon_a_karacsony_mihez_kezdjek_a_gyerekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5037c545-27e5-40de-a7d0-2e13d54064d7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Segitseg_jon_a_karacsony_mihez_kezdjek_a_gyerekkel","timestamp":"2018. december. 02. 09:30","title":"Segítség, jön a karácsony, mihez kezdjek a gyerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre vezető összekötő út felüljáróját építik.","shortLead":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre...","id":"20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343a3faa-d82c-4efb-b43c-9c61ab68540c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","timestamp":"2018. december. 01. 17:32","title":"Vasárnaptól éjszakánként többször lezárják a 2-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George H. W. Bush többször találkozott Orbán Viktorral, először Kádár János halála után nem sokkal. ","shortLead":"George H. W. Bush többször találkozott Orbán Viktorral, először Kádár János halála után nem sokkal. ","id":"20181201_Orban_kozos_keppel_bucsuzik_Magyarorszag_baratjatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d17d90f-7f52-46c3-8b23-5bdc972ccd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Orban_kozos_keppel_bucsuzik_Magyarorszag_baratjatol","timestamp":"2018. december. 01. 17:11","title":"Orbán közös képpel búcsúzik \"Magyarország barátjától\", idősebb Bush-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió azon tagállamait, amelyek elutasítják az ENSZ elfogadás előtt álló globális migrációs csomagját.","shortLead":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió...","id":"20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b6c6c2-5402-4557-bf48-3c1d03408f1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2018. december. 03. 05:56","title":"Magyarországnak is üzent a migrációs biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.","shortLead":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel...","id":"201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d936d3-f551-45ed-81b8-74f16c07a263","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 02. 10:30","title":"Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]