[{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően borult lesz az ég hétfőn, napközben pedig nem fog fagyni.","shortLead":"Jellemzően borult lesz az ég hétfőn, napközben pedig nem fog fagyni.","id":"20181203_idojaras_december_elso_hete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9992feb-54a0-4f82-aea5-5c16b2f4ca0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_idojaras_december_elso_hete","timestamp":"2018. december. 03. 05:24","title":"Ónos esővel indulnak az enyhébb napok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","shortLead":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","id":"20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef08e39-859f-410e-9cfa-561fc4e9a430","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 12:45","title":"Megölte gondozóját egy terápiás állatként tartott fekete medve Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","shortLead":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","id":"20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef0307b-261c-46ed-bb65-8d39e6bbb37e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","timestamp":"2018. december. 03. 04:02","title":"Videó: Alaszka a földrengés után, most nem divatterepjáróknak való vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","shortLead":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","id":"20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940a8dd9-3898-4384-8798-007148c7fb69","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Bécs örül, hogy a CEU őket választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","shortLead":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","id":"20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2fdd4-2570-4909-8f34-6b8ebacfcd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 04. 08:29","title":"Halálos fenyegetést kaptak, mégsem tárgyalnak a francia miniszterelnökkel a sárga mellényesek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítják 2019 szeptemberében. Az egyetem vezetése hosszan magyarázta a döntést, most először ült ki Chikán Attila volt miniszter is. ","shortLead":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú...","id":"20181203_ceu_becs_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50eccf6-dba6-4553-aa4e-a2ba9af0d329","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_ceu_becs_koltozes","timestamp":"2018. december. 03. 16:13","title":"\"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú parancsnoka a dél-afganisztáni Hilmend területén.","shortLead":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú...","id":"20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb34f5c-d6e6-43dd-a65e-8866979fa4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","timestamp":"2018. december. 02. 17:44","title":"Légicsapásban meghalt az afganisztáni tálibok egyik magas rangú parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]