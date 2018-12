Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756062fe-173e-408f-a99d-64cb61e8b524","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","timestamp":"2018. december. 06. 07:49","title":"Autóval ütközött a személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d039cd-2d99-4df0-9345-e3b773a1d7db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közgyűlést tartott az MTA, itt kiderült, az MTA első negyedéves költségvetésének egy részét a kormány elvonja. Az Akadémia elfogadja, hogy bizottság alakuljon, amely átvilágítja a kutatási tevékenység terén a kutatóintézeteket. Lovász László még nem tudja, hogy fog működni az MTA az új helyzetben.","shortLead":"Közgyűlést tartott az MTA, itt kiderült, az MTA első negyedéves költségvetésének egy részét a kormány elvonja...","id":"20181206_Penzelvonassal_bunteti_a_kormany_az_MTAt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d039cd-2d99-4df0-9345-e3b773a1d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c55701-e3d6-4d54-a9b7-1b56abd56b05","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Penzelvonassal_bunteti_a_kormany_az_MTAt","timestamp":"2018. december. 06. 13:16","title":"Pénzelvonással bünteti a kormány az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c86cd1-a92d-4d51-9274-71a3670827ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Kihirdették a jelölteket, a legtöbb jelölést a Vice kapta.","shortLead":"Kihirdették a jelölteket, a legtöbb jelölést a Vice kapta.","id":"20181206_Vajon_a_Csillag_szuletik_vagy_egy_kimeletlen_politikus_nyeri_szet_magat_a_Golden_Globeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c86cd1-a92d-4d51-9274-71a3670827ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c3527-37ef-4248-bacb-5f1bbfc37d2e","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Vajon_a_Csillag_szuletik_vagy_egy_kimeletlen_politikus_nyeri_szet_magat_a_Golden_Globeon","timestamp":"2018. december. 06. 17:12","title":"Lehet találgatni: a Csillag születik vagy a Vice nyeri szét magát a Golden Globe-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc24cd2-945c-4daf-a962-7632b9675295","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a vadonatúj amerikai pickupnak a fejlesztésekor vélhetően nem a gyalogosbiztonság fokozása volt az elsődleges szempont.","shortLead":"Ennek a vadonatúj amerikai pickupnak a fejlesztésekor vélhetően nem a gyalogosbiztonság fokozása volt az elsődleges...","id":"20181206_olyan_arcot_kapott_ez_a_chevy_amit_nem_szeretnenk_viszontlatni_a_visszapillantonkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc24cd2-945c-4daf-a962-7632b9675295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a89e75-d211-4c00-8c91-9f6202feb76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_olyan_arcot_kapott_ez_a_chevy_amit_nem_szeretnenk_viszontlatni_a_visszapillantonkban","timestamp":"2018. december. 06. 12:21","title":"Olyan arcot kapott ez a Chevy, amit nem szeretnénk viszontlátni a visszapillantónkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük az óriási barlang bejárata. A geológusok tanácstalanul állnak a helyzet előtt.","shortLead":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük...","id":"20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b85d3f-0751-460f-8b1b-87a1eaaf8a8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","timestamp":"2018. december. 06. 11:03","title":"A tudósok is meglepődtek: óriási barlangot találtak Kanadában ott, ahol nem is lehetne barlang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden eddiginél takarékosabb energiahasználattal.","shortLead":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden...","id":"20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972504fe-d4f8-40a9-a705-d83002bedaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 05. 17:03","title":"Megérkezett 2019 androidos csúcstelefonjainak reménye, a Snapdragon 855 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","shortLead":"Lejárt a 2016-ban kötött bérmegállapodás a Mercedes-gyárban, tegnap aláírták az újabbat.","id":"20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6581523d-cb9e-4523-b964-e715abad5f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604505e7-4a41-45cc-bd34-193f80f86c4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Jelentos_beremelest_harcolhattak_ki_a_kecskemeti_autogyar_dolgozoinak","timestamp":"2018. december. 06. 11:23","title":"35 százalékos béremelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]