A kiterjesztett valóság előnyeit a játékgyártók, köztük a Lego is felismerte, ezért is jelentették be egy olyan alkalmazást fejlesztését, amivel még izgalmasabbá tehető a legózás. A Lego AR Playgrounds pedig elkészült. A program lényege, hogy a telefon/táblagép kameráját az előttünk lévő kockákra kell irányítani, az alkalmazás pedig életre kelti őket.

Az appról először az Apple éves fejlesztői konferenciáján ejtett szót a dán vállalat, amit a jelenlévők ki is próbálhattak a helyszínen. Ebből már sejthető, hogy a program (egyelőre) iPhone-okra és iPadekre vált elérhetővé.

Az app indításakor a telefon/táblagép képernyője egy kezelőfelületté változik, a kockák pedig attól függően mozognak, melyik szettel akarjuk használni. (Értelemszerűen egyetlen figurával ne is próbálkozzunk.) A Lego közleménye szerint a Ninja Go nevű szettel rendelkezők extra funkciókhoz is jutnak, némelyikkel pedig egy komplett csata is lejátszható. Mindez anélkül, hogy az asztalban vagy ahol a legókat elhelyeztük, bármi kárt tennénk.

© Lego

A dán vállalat azokra is gondolt, akik egyáltalán nem rendelkeznek legókkal, így nekik is érdemes egy próbát tenni vele: megkötésekkel persze, de öt pályát így is le lehet játszani, csupán annyi a dolgunk, hogy a mobilt/táblagépet egy nagyobb méretű, lehetőleg teljesen sík felületre irányítjuk.

A Playgrounds nagy előnye, hogy nincsenek benne reklámok és azokat sem bombázzák promóciókkal, akiknek nincsen legójuk.

