A Whick? nevű brit fogyasztóvédelmi szervezet 13 úgynevezett slime-ot, a magyar gyerekek körében is népszerű ragadós játékot vizsgált meg, közülük 6-ban pedig túl magas bór értéket állapítottak meg - írja a lap a már említett vizsgálat eredményére hivatkozva.

A bór elsősorban a slime ragadósságért felel, határérték feletti mennyiségben azonban bőrirritációt, de akár hasmenést is okozhat. Az alkalmazható bórmennyiségre uniós szabály vonatkozik, amely a slime-ok esetében maximum 300, a ragacsoknál pedig 1200 milligramm lehet. A fogyasztóvédelmi szervezet által vizsgált slime-ok között olyat is talált, amelyben a megengedettnél négyszer nagyobb bórmennyiség volt.

A Which? nyilvánosságra is hozta az uniós szűrőn megbukott slime-okat. Ezek a következők: Frootiputti (ez az egyik legproblémásabb), Ghostbusters (több mint háromszoros), Fun Foam (másfélszeres), The DIY Slime Kit (négy és félszeres), de a Jexybox és a ME Life TicTock Fluffy Slime-mal sem stimmelt minden.

A problémás termékek közül egyedül a Frootiputtit forgalmazó Goobands fogadta el a vizsgálat eredményét, ők le is vetetik a boltok polcairól a ragacsokat, ameddig a helyzet nem rendeződik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.