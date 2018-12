Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken dél felé egyre többfelé havazás kezdődik, az éjszaka folyamán és szombaton egész nap folytatódik. ","shortLead":"Pénteken dél felé egyre többfelé havazás kezdődik, az éjszaka folyamán és szombaton egész nap folytatódik. ","id":"20181214_Az_ejszaka_megjon_a_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccee91b-4cbe-40c3-af26-ff0519f032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Az_ejszaka_megjon_a_ho","timestamp":"2018. december. 14. 16:12","title":"Az éjszaka megjön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","id":"20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2dac10-ceef-4097-badc-ccd6c2fb9aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 13. 14:21","title":"Egyre több helyen lesznek tüntetések az országban a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén közel két héten át tátongott az a biztonsági rés a Facebook rendszerében, melyet kihasználva 6,8 millió felhasználó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe.","shortLead":"Szeptember közepén közel két héten át tátongott az a biztonsági rés a Facebook rendszerében, melyet kihasználva 6,8...","id":"20181214_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ea68b-cb56-4f08-aa1a-a4d378fc1d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes","timestamp":"2018. december. 14. 17:08","title":"Most derült ki: 6,8 millió Facebook-felhasználó fényképeihez férhettek hozzá idegenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181215_Adventi_irodalmi_naptar__december_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56c957-2535-45f2-9058-8a10e49b6d8d","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Adventi_irodalmi_naptar__december_15","timestamp":"2018. december. 15. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár - december 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","shortLead":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","id":"20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b42415-07cb-412f-94b1-3f17afdc437b","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","timestamp":"2018. december. 14. 12:19","title":"Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]