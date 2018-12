Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Döntött a parlament.","shortLead":"Döntött a parlament.","id":"20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1c1cf3-c712-489d-bd2f-99da630da78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Visszavasarolhatjak_lakasukat_az_eszkozkezelo_berloi","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Visszavásárolhatják lakásukat az eszközkezelő bérlői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","shortLead":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","id":"20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fdd5a5-66a2-4a8d-90a3-ef39e089dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","timestamp":"2018. december. 13. 09:42","title":"Jön a havazás, szombaton hullhat le a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fd070-f76c-4102-ac37-728e8b22a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Christian Bale új filmje, a Vice bemutatóján beszélt arról, mi történt, mikor egyszer találkozott Donald Trumppal.","shortLead":"Christian Bale új filmje, a Vice bemutatóján beszélt arról, mi történt, mikor egyszer találkozott Donald Trumppal.","id":"20181212_Christian_Bale_Trump_azt_hitte_en_vagyok_Bruce_Wayne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fd070-f76c-4102-ac37-728e8b22a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b562936a-cf90-489e-a39f-0557b7fc3242","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Christian_Bale_Trump_azt_hitte_en_vagyok_Bruce_Wayne","timestamp":"2018. december. 12. 15:32","title":"Christian Bale: Trump azt hitte, én vagyok Bruce Wayne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor már igen hosszú.","shortLead":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor...","id":"20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77633028-29ea-4220-9df2-be9187a76ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","timestamp":"2018. december. 12. 17:33","title":"Lesz miből válogatni 2019-ben: ezek a telefongyártók csinálnak jövőre összehajtható mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény alkalmazásának megakadályozására buzdít a BKV-s Egységes Közlekedési Szakszervezet.","shortLead":"A túlóratörvény alkalmazásának megakadályozására buzdít a BKV-s Egységes Közlekedési Szakszervezet.","id":"20181213_BKVs_szakszervezet_is_a_rabszolgatorveny_ellen_mozgosit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82ff14d-b474-455d-99d4-dd1de79bad42","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_BKVs_szakszervezet_is_a_rabszolgatorveny_ellen_mozgosit","timestamp":"2018. december. 13. 08:38","title":"BKV-s szakszervezet is a „rabszolgatörvény” ellen mozgósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","shortLead":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","id":"20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7e2ab-acb5-4638-bab1-850fa313c3e8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","timestamp":"2018. december. 13. 09:23","title":"Nagyon zavarta az idős nőt a szomszédok karácsonyi világítása, így elővett egy ollót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]