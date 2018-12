Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal szemben a túlóra túlóráit töltő rendőrök jártak el.","shortLead":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal...","id":"20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75090b5a-01d3-4f18-8e2d-5cd300361008","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"A csütörtökön földre tepert momentumos politikus: \"Nem adjuk a jövőnket!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt követő tüntetés után. Percről percre tudósítás.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt...","id":"20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a7603-3c1a-4090-9398-30fd62820854","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","timestamp":"2018. december. 13. 10:27","title":"Kormányinfó: Törvénytelen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","shortLead":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","id":"20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d31bcd-8621-4ef2-ae0a-4ae07a9472ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","timestamp":"2018. december. 13. 11:33","title":"Itt a világ első drónrepülője, amivel bárki felszállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rolling Stones gitáros-zeneszerzője lassan 75 éves lesz, és bár gyakorlatilag a személyes brandjéhez tartozott a tudatmódosítók használata, most ennek véget vet.

","shortLead":"A Rolling Stones gitáros-zeneszerzője lassan 75 éves lesz, és bár gyakorlatilag a személyes brandjéhez tartozott...","id":"20181213_Keith_Richards_felhagy_az_alkohollal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a87742-0106-4d0e-9ec9-a9580ea3c138","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Keith_Richards_felhagy_az_alkohollal","timestamp":"2018. december. 13. 09:34","title":"Keith Richards felhagy az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi mestere, Chuck Norris a budapesti turnéjáért. Ráadásul abból is csak a (hollywoodi mércével mérve mindenképpen) fapados verziót.","shortLead":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi...","id":"20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed087c1-fa07-4110-b994-7ada4a38faca","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 13:31","title":"Chuck Norris potom pénzért turnézott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és a Lánchidat zárták le, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket, ott késő este is összefeszülnek a felek. Később a Szalay utcában és a Nyugati téren is összetűzések voltak. Végül éjszaka a Király utcánál állították meg őket a rendőrök, akik ismét könnygázt vetettek be. Többek között a Momentum alelnökét is előállították.","shortLead":"A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóratörvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és...","id":"20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4a86fa-9845-4585-b86e-3cdd7442f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0879f96-5945-4be0-9721-2681b11ccc71","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_tuntetes_kossuth_ter_percrol_percre_rabszolgatorveny","timestamp":"2018. december. 13. 17:16","title":"Késő éjszakáig tüntettek a fővárosban, a Kossuth téren és a Nyugatinál is összetűzés volt a rendőrök és a tüntetők között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]