Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","shortLead":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","id":"20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473dece-bfe1-4433-b09c-9a594c8e3752","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","timestamp":"2018. december. 17. 10:07","title":"Az MTVA feljelentette Hadházyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A projektek környékén rossz emlékeket idéző céget is látunk már.","shortLead":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A projektek...","id":"201850__stadionok__beruhazas__felporgo_koltekezes__lejatszott_meccsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc458e-5be1-48aa-b3a9-722f1cd221f4","keywords":null,"link":"/kkv/201850__stadionok__beruhazas__felporgo_koltekezes__lejatszott_meccsek","timestamp":"2018. december. 16. 17:30","title":"Lejátszott meccsek: szédítő tempóban költik a közpénzt a kormány sportálmaira ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","id":"20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd729c-1658-4054-9cdf-e9644dcb7617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","timestamp":"2018. december. 17. 18:50","title":"Leállította az Európai Bíróság a lengyel bírósági átalakítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","shortLead":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","id":"20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e018fc-e16d-4edd-91d7-dc9f4da15a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","timestamp":"2018. december. 17. 08:09","title":"Négy fegyveres rángatta ki Hadházyt a közmédia székházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","shortLead":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","id":"20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca111a7-7196-4948-8b87-407952b67472","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","timestamp":"2018. december. 17. 10:38","title":"Török Gábor a tüntetésekről: Ez most mi volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","shortLead":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","id":"20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d57fef-a3e4-4f27-931e-fa1cb7bd6647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 17. 14:55","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee20a6e-2904-4af2-984d-1e268910c1e6","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Osszeallt_a_fel_Beatles_es_beszallt_egy_Rolling_Stone_is_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee20a6e-2904-4af2-984d-1e268910c1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d73071-5e7a-44dd-b324-59d10774f4c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Osszeallt_a_fel_Beatles_es_beszallt_egy_Rolling_Stone_is_video","timestamp":"2018. december. 17. 16:42","title":"Összeállt a fél Beatles és beszállt egy Rolling Stone is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e9f09a-3e9a-4353-a129-4f132d165daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt hiszem, kezd elég lenni ezekből. Az őrjöngő, felakasztással fenyegető, törő-zúzó szar lumpenprolikból, meg az ennek örvendező médiagecikből, soros-csicskákból, mama kedvenceiből, fröccsöntött forradalmárokból. Készüljetek! – írja újabb Kazinczy-díj esélyes blogbejegyzésében Bayer Zsolt. \r

","shortLead":"Azt hiszem, kezd elég lenni ezekből. Az őrjöngő, felakasztással fenyegető, törő-zúzó szar lumpenprolikból, meg az ennek...","id":"20181216_Bayer_Zsoltnak_elege_van_a_szar_lumpenprolikbol_es_a_mediagecikbol_jon_a_bekemenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e9f09a-3e9a-4353-a129-4f132d165daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887a1f3f-d516-4095-abc9-a4688b5b50c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Bayer_Zsoltnak_elege_van_a_szar_lumpenprolikbol_es_a_mediagecikbol_jon_a_bekemenet","timestamp":"2018. december. 16. 08:58","title":"Bayer Zsolt erős minősítésekkel körítve közölte, jöhetne a békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]