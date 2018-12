Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","shortLead":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","id":"20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6a7e6d-5a60-4e98-aff5-bb54ca5855ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","timestamp":"2018. december. 20. 11:05","title":"Észak-Korea szerint valójában a \"megszálló\" Amerika fenyegeti őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1b8b0-e95d-4631-92d3-f73f219cf227","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Farout, vagyis Távoli messzeségre keresztelt törpebolygó a Naprendszer eddigi legtávolabbi objektuma. 