[{"available":true,"c_guid":"20153822-aea6-45a6-a1bd-d16d04beb656","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudtak segítséget hívni, mert az egyetlen mobiltelefon, ami náluk volt, lemerült.","shortLead":"Nem tudtak segítséget hívni, mert az egyetlen mobiltelefon, ami náluk volt, lemerült.","id":"20181220_Beszakadt_a_halasto_jege_ket_kisfiu_alatt_Biatorbagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20153822-aea6-45a6-a1bd-d16d04beb656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74a9a6e-59f4-48f7-aa12-b1ad54d00c61","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Beszakadt_a_halasto_jege_ket_kisfiu_alatt_Biatorbagyon","timestamp":"2018. december. 20. 17:35","title":"Beszakadt a halastó jege két kisfiú alatt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5a2be-2964-4f8e-b8fe-b9f25727a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyszerűen túl kicsi a Kispolszki és túlságosan unalmas bármelyik Lada, akkor remek választás lehet egy ilyen lengyel járgány.","shortLead":"Ha egyszerűen túl kicsi a Kispolszki és túlságosan unalmas bármelyik Lada, akkor remek választás lehet egy ilyen...","id":"20181222_a_teli_napfeny_is_hasra_esik_ezen_a_kivalo_ozdi_nagypolszkin_igaz_nem_is_olcso_oldtimer_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c5a2be-2964-4f8e-b8fe-b9f25727a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017667ab-8770-43ee-81e5-6685768ff51a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_a_teli_napfeny_is_hasra_esik_ezen_a_kivalo_ozdi_nagypolszkin_igaz_nem_is_olcso_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. december. 22. 06:41","title":"A téli napfény is hasra esik ezen a kiváló ózdi Nagypolszkin, igaz nem olcsó mulatság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német sajtóban pedig az áprilisi választás óta többször is fel-felbukkant. A „rabszolgatörvény“ botrányos december 12-i szavazásán Kunhalmi Ágnes volt az, aki feliratot tartott a kamerák elé: „Behasaltatok a multiknak“. Egyes német lapvélemények viszont azt sugallták: mintha a multik hasalnának be az Orbán-kormánynak. ","shortLead":"Most akkor ki is hasalt be kinek? Az év egyik nagy kérdése idehaza, a parlamentben decemberben került elő, a német...","id":"20181221_Bedo2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757217a-5f00-443f-b740-c6f6a284f14e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Bedo2018","timestamp":"2018. december. 21. 17:40","title":"Bedő Iván: A behasalás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak által támogatott kurdok nagyon nem örülnek Trump egyoldalú lépésének.","shortLead":"Az amerikaiak által támogatott kurdok nagyon nem örülnek Trump egyoldalú lépésének.","id":"20181220_Visszajon_az_Iszlam_Allam_az_amerikai_csapatkivonas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61887f0-f8bc-452a-af45-d070d435df44","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Visszajon_az_Iszlam_Allam_az_amerikai_csapatkivonas_utan","timestamp":"2018. december. 20. 11:59","title":"Visszajön az Iszlám Állam az amerikai csapatkivonás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá – tudta meg a hvg.hu. Információnkat az egykori fideszes képviselő ügyvédje is megerősítette. Az ügyészség megtámadta a döntést, így az nem jogerős, de az encsi járási hivatalból bilincsben elvitt volt politikus ennek ellenére is hazamehetett.","shortLead":"Kedden tartóztatták le Ódor Ferencet, de a bíróság pénteki döntése szerint elég, ha otthonában kerül felügyelet alá –...","id":"20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818e06b5-5c06-4a44-af15-78190afa59ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b022ad94-e88b-40ba-8953-49a076442f80","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Hazamehetett_a_vesztegetes_miatt_bilincsben_elvitt_fideszes","timestamp":"2018. december. 21. 13:21","title":"Hazamehetett a 4 milliós vesztegetés miatt bilincsben elvitt fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.","shortLead":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse...","id":"20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b48255-8f5c-4a9c-930d-9cf293cbb55c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","timestamp":"2018. december. 22. 09:03","title":"Betiltanák az iPhone-okat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcc15cd-e198-4ab3-8c87-5a3f79305954","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja már nemcsak alkotmánya, címere és himnusza, hanem államfője is van a világ első űrbéli országának, miközben kérdéses, létezik-e egyáltalán.","shortLead":"Néhány hónapja már nemcsak alkotmánya, címere és himnusza, hanem államfője is van a világ első űrbéli országának...","id":"20181221_asgardia_urorszag_igor_asurbeyli_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edcc15cd-e198-4ab3-8c87-5a3f79305954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce0439-5888-4874-8298-c94f24b940ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_asgardia_urorszag_igor_asurbeyli_muhold","timestamp":"2018. december. 21. 12:33","title":"Van egy ország, ahova még soha senki nem tehette be a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]