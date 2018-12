Több helyen is benyújtotta szabadalmát a Sony. Átlátszó kijelzőről van szó, amellyel akár összehajtható telefont is lehet készíteni.

Nemcsak Japánban és az Egyesült Államokban nyújtotta be szabadalmát az átlátszó kijelzőre a Sony, hanem még a WIPO-t (Szellemi Tulajdon Világszervezete) is megkereste vele, ez utóbbi a napokban hozta nyilvánosságra a szabadalmat – írja a LetsGoDigital.

A szabadalom két kijelzővel ellátott okostelefont ír le, az egyik display elöl, a másik hátul lenne. Az elülső kijelző számos fénykibocsátó elemet tartalmaz, a másik viszont fényvezérlő elemeket. Ez utóbbiak azt szabályoznák, hogy átjöjjön-e vagy sem a fény. A szabadalom ennek megfelelően többféle kijelző-megoldást is leír, hiszen az lehetne átlátszó, félig átlátszó vagy nem átlátszó. Bár a felhasználó maga is választhatna a különféle módok közül, ezek automatikusan is beállítódhatnának a fényviszonyok és az akkumulátoros üzemidő függvényében.

© LetsGoDigital

A szabadalomban szereplő technológia akár az összehajtható telefonoknál is alkalmazható lehetne. A Sony elképzelésében két kijelzőpár, azaz összesen négy kijelző lenne az összehajtható telefonon, de egy olyan megoldást is felvázol a Sony, amelyben akár hat kijelző is lehetne. A szabadalmi leírásban egyébként az is szerepel, hogy a jobb oldali kijelzőbe integrálnák a kamerát, illetve egy átlátszó, feltekerhető kijelző is bekerült.

© LetsGoDigital

Bár jelenleg nem a Sony a legnagyobb név a mobiltechnológiában, azért ne feledjük, a japán gyártó volt az első, aki 4K kijelzős telefont adott ki 2015-ben (Xperia Z5 Premium), és könnyen lehet, hogy első gyártóként fog bemutatni átlátszó kijelzős (akár még összehajtható) telefont is.

