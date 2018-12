Kajafotók és menekültek uralják Orbán Viktor Facebook-oldalát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán...","id":"20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c13454-4bf4-4c4e-a7eb-bbd3f2c19730","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 26. 22:01","title":"Trump elrepült Irakba és megerősítette a csapatok kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]