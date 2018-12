Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","shortLead":"11 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Raiffeisen Bank. ","id":"20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a89506-e092-44e1-b243-adc6c5102ef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Megbirsagolta_a_Raiffeisen_Bankot_a_reklamai_miatt_az_MNB","timestamp":"2018. december. 28. 09:42","title":"Megbírságolta a Raiffeisent a reklámjai miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters információi szerint Donald Trump ki akarja söpörni Amerikából a biztonsági kockázatnak minősített Huawei és ZTE telefonokat.","shortLead":"A Reuters információi szerint Donald Trump ki akarja söpörni Amerikából a biztonsági kockázatnak minősített Huawei és...","id":"20181227_donald_trump_huawei_telefonok_zte_tiltas_adatvedelem_biztonsagi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1e2f6-bba7-402b-90fd-0d6ec0fec49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_donald_trump_huawei_telefonok_zte_tiltas_adatvedelem_biztonsagi_kockazat","timestamp":"2018. december. 27. 11:33","title":"Trump arra készül, hogy kitiltsa a Huaweit az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","shortLead":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","id":"20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d313023-fcb2-4a7d-9053-f6ba52dfa8de","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","timestamp":"2018. december. 28. 14:29","title":"3 milliárdot kap a kormánytól a harkányi fürdő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám Állam terrorszervezet harcosaitól született hat gyermeknek és anyjaiknak a hazaszállítása érdekében, akiket a kurdok által uralt észak-szíriai területeken tartanak fogva egy táborban.\r

","shortLead":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám...","id":"20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daaee96-5803-4dfa-b35e-4409af12ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","timestamp":"2018. december. 26. 18:07","title":"Egy belga bíróság elrendelte az Iszlám Állam harcosai hat gyerekének a hazatelepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ba0cd-34d2-45b6-84d1-3fce3640277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 28. 08:11","title":"Soha ennyit nem költöttünk még karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34f8b-41eb-4431-8475-83639bc5146b","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]