A Google fejlesztői még tavasszal mutatták be az Adaptive Battery nevű technológiát, ami a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálja kinyújtani a készenléti időt.

Bár az elmúlt hetekben a Samsung kapcsán leginkább a jövőre érkező Galaxy S10-családról, vagy a hajlítható kijelzős mobilról lehetett hallani, van más is, amire a márka rajongói várhatnak. A dél-koreai cég 2019-ben adja majd ki az új felhasználói felületét, amit várhatóan sok készülék megkaphat, a Galaxy S9-en és a Note9-en pedig már fut is a One UI béta verziója.

Mindez nemcsak új kinézetet, hanem újfajta funkciókat is ad a mobilnak, egy dolgot kivéve: az Android Adaptaptive Battery technológiáját. Pontosabban szólva eddig nem volt elérhető a One UI-ben, mostantól viszont ez változik, az új bétába ugyanis már bekerült – számolt be róla a Sammobile.

Az Adaptive Battery lényegében abban segít, hogy a mobiltelefon akkumulátora minél tovább bírja egy feltöltésel. A technológiát még májusban mutatták be a Google fejlesztői a szokásos éves I/O fejlesztői konferenciáján. A fejlesztés a mesterséges intelligencia támogatásával "megtanulja", hogyan hasznájuk a mobilunkat, a háttérben futó alkalmazásokat, adathasználatot és más, az akkumulátor töltöttségét befolyásoló tényezőt ehhez a szokáshoz igazít.

A Samsung ugyan korábban készített már hasonló megoldást, amivel képes kitolni a két mobiltöltés közti időt, ám amögött nem a mesterséges intelligencia áll(t), így nem is lehet(ett) annyira hatékony.

Az Adaptive Battery technológia használatát a Beállítások - Eszközkezelő menüpontokon belül az akkumulátor ikonra tapintva lehet megtalálni, ahol eldönthetük, hogy be- vagy kikapcsoljuk azt.

