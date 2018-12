Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant – mondta a Rádió 7-nek Lázár János. A volt miniszter arról nem beszélt a Fideszhez ezer szálon kötődő Rákay Philip résztulajdonában lévő rádióban, hogy a fejlődés elsősorban azért torpant meg, mert a fideszes képviselők ahol tudják, ott gáncsolják Márki-Zay Péter független polgármestert. Szerinte a kudarc oka az, hogy Márki-Zay egy országos, Fidesz-ellenes mozgalom élére állt.","shortLead":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant...","id":"20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d74a-d2c8-4a20-86d2-9ffe7a8d0f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","timestamp":"2018. december. 29. 14:14","title":"Lázár: Vásárhelyt buta vezető irányítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","shortLead":"A két politikus december 17-én tett feljelentést. ","id":"20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e66cc1a-228a-43ec-beb1-e221ce60f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c095b1-c1ab-4241-8ce6-14507b4bddaf","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_rendorseg_meg_nem_nyomoz_a_Hadhazyekat_kidobo_biztonsagiak_ellen","timestamp":"2018. december. 29. 19:51","title":"A rendőrség még nem nyomoz a Hadházyékat kidobó biztonságiak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak nyerne a mexikói határzárral.","shortLead":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak...","id":"20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0c21-4cd5-4598-8203-6159a3f07d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. december. 28. 14:50","title":"Trump: Vagy kapunk pénzt kerítésépítésre, vagy teljesen lezárjuk a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]