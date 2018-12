Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat hallottak, a hatóságok háromezer embert evakuáltak egy most elkészült toronyházból, illetve a környék lakói közül.","shortLead":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat...","id":"20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff8d57-82df-4f51-aa31-b4214db09ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","timestamp":"2018. december. 25. 09:29","title":"Háromezer embert evakuáltak Sydney-ben a repedő toronyház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet, energiát. És szinte mindig egy asztalra csapó, szavát felemelő, fegyvert rántó férfit képzelünk el. Az ő dühük jogos. A női felháborodást azonban nehezen tűri a társadalom, irracionálisnak állítják be. Ezzel mindannyian elbukjuk a változáshoz szükséges energia felét. Ha van tehát bizalomra okot adó hozadéka ennek az évnek, akkor az a női düh megjelenése. A rabszolgatörvény ellen, az abortusztörvény ellen, a megaláztatás ellen. ","shortLead":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet...","id":"20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6aa9f-5692-4b87-87f8-5c5e2c5c28bf","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","timestamp":"2018. december. 24. 11:00","title":"Vándor Éva: Az év, amikor a nők mertek végre dühösek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki.","shortLead":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz...","id":"20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda33e-3e47-432a-aedc-fa1167096207","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","timestamp":"2018. december. 24. 08:15","title":"Tovább emelkedik az indonéziai szökőár áldozatainak száma, és ez még nem a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f5514-7c19-4e5a-b5fb-464af4666a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57558599-6bad-4372-8ee5-0f16a0715eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Veteránfilm kilencven év fölötti hőseivel a rendező egy villamoson találkozott. Kiderült, hogy a két bácsi világháborús pilóta volt egykoron. Nem volt kérdés, hogy történetüket meg kell filmesíteni. ","shortLead":"A Veteránfilm kilencven év fölötti hőseivel a rendező egy villamoson találkozott. Kiderült, hogy a két bácsi...","id":"20181223_Vilaghaborus_pilota_volt_ez_a_ket_imadnivalo_nagypapa__online_is_nezheto_a_roluk_szolo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57558599-6bad-4372-8ee5-0f16a0715eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cf464b-f16c-464a-bee1-ec0b9c29032d","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Vilaghaborus_pilota_volt_ez_a_ket_imadnivalo_nagypapa__online_is_nezheto_a_roluk_szolo_film","timestamp":"2018. december. 23. 21:22","title":"Nézzen karácsonykor filmet két imádnivaló háborús veteránról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]