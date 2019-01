Bár a második világháború már több mint 70 éve véget ért, a tengeri csaták nyomait még ma is megtalálhatjuk a tengerek és óceánok mélyén. Az elsüllyedt hajók és tengeralattjárók még a történelemkönyveknél is érzékletesebben mutatják meg, milyen is volt egy ilyen ütközet, a megmaradt roncsok pedig még hét évtzed távlatából is őrzik a saját titkaikat. Egy ilyen "titokra" derült fény nemrég az Egyesült Államok partjainál.

© Ed Caram / NOAA

A második világháború egyik ismert tengeralattjárója az U-576-os jelzésű volt, amelyet 1941 júniusában állítottak handrendbe, és amely 1942. június 16-án indult ötödik, egyben utolsó bevetésére, Hans-Dieter Heinicke tengerész-főhadnagy vezetésével. Bár az U-576-os korábban megsérült, és már épp a kikötője felé tartott, egy amerikai konvojba botlott, amely utánpótlást és hadianyagot szállított. A német tengeralattjáró megtámadta a konvojt, ami végzetes döntésnek bizonyult: az ellentámadásban az U-576-ot elsüllyesztették. Legalábbis eddig így lehetett tudni.

A roncsra csak 2014-ben bukkantak rá Észak-Karolina partjainál, az Ocracoke-szigettől mintegy 56 kilométerre. Az amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA) szakemberei Joe Hoyt archeológus vezetésével 2016-ban kezdte el feltárni a tengeralattjárót: több más mérés mellett lézeres szkennelést is végeztek rajta, amely Hoyt szerint az eddigi legtisztább képet eredményezte, amit egy ilyen, a tengerfenéken fekvő roncsról látni lehetett – számolt be róla a The Washington Post.

A régész szerint mindez komoly lehetőséget jelent a feltárásban, a szkennelés részletgazdag eredményének köszönhetően ugyanis olyan kérdésekre is választ kaphatunk, mint hogy pontosan miként került a hullámsírba a tengeralattjáró, és sikerült-e a legénységnek elmenekülnie a fedélzetről. Merthogy kiderült, nem egészen úgy süllyedt el az U-576, mint azt eddig gondolták.

A történelmi feljegyzések szerint az amerikai konvojt kísérő repülőgépek, valamint a felfegyverzett kereskedelmi hajók is tüzet nyitottak az U-576-ra, a harcok során pedig az egyik mélyvízi bomba találta el a szerkezetet, ami végzetesnek bizonyult.

Csakhogy a lézeres szkennelés után arra derült fény, hogy az U-576-on nincs a harcokból származó súlyos sérülés, és a tengeralattjáró alján sem látni semmilyen károsodást. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem kontrollálhatatlanul süllyedt a tengerfenék felé. Hoyt szerint mindebből arra lehet következtetni, hogy a vesztét az okozta, hogy a tengeralattjáróval szándékosan merültek a felszín alá, és valamilyen mechanikai hiba miatt ragadhatott a mélyben. (Hogy a tengeralattjáró már sérült volt, amikor megtámadta a konvojt, eddig is lehetett tudni.)

Bár a lézeres szkennelés új megvilágításba helyezi az U-576 sorsát, egy dolgot megerősített: a legénység nem jutott ki a tengeralattjáróból. A felvétel szerint a roncson látható kijáratokat lezárták, amiből Hoyt arra következtet, hogy a legénységet a fedélzeten érte a halál.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.