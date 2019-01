Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","id":"20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8baf806-c48e-4e7b-be36-8e5d406e528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","timestamp":"2019. január. 02. 11:40","title":"Az EU-átlag dupláját költik el a magyarok alkoholra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra sem tudni, hogy az állami energiacég leányvállalata kitől vásárolta a sokak szerint szükségtelen informatikai programot. ","shortLead":"Továbbra sem tudni, hogy az állami energiacég leányvállalata kitől vásárolta a sokak szerint szükségtelen informatikai...","id":"20190102_Auditorbotrany_meg_mindig_tart_a_vizsgalat_az_MVMnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1223781-f861-4825-ad65-07339a06016b","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Auditorbotrany_meg_mindig_tart_a_vizsgalat_az_MVMnel","timestamp":"2019. január. 02. 14:22","title":"Auditorbotrány: még mindig tart a vizsgálat az MVM-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni Ausztriából.","shortLead":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni...","id":"20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a062c7-91a7-4f1f-8eab-0ae03992916f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","timestamp":"2019. január. 03. 12:31","title":"Ausztriában márkás ruhákat, Szlovákiában élelmiszert vesz a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre a 2019-es évre.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre...","id":"20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa683acd-f4b6-492d-a5fd-88139140dda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. január. 02. 10:03","title":"Mi vár ránk 2019-ben? Ilyen számítógépes vírusok keseríthetik meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","shortLead":"A makói tévének adott interjút a volt miniszter, a beszélgetés során az MTVA székházában történtek is szóba kerültek. ","id":"20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df7a706-dd48-4569-b991-61fb7f1904be","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Lazar_Janos_egy_kicsit_megvedte_az_ellenzeket","timestamp":"2019. január. 02. 21:33","title":"Lázár János egy kicsit megvédte az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megugrott az áfabevétel, így aztán 54 milliárd forinttal javult a kormányzati szektor hiánya a tavalyi első három negyedévben 2017. január-szeptemberéhez képest.","shortLead":"Megugrott az áfabevétel, így aztán 54 milliárd forinttal javult a kormányzati szektor hiánya a tavalyi első három...","id":"20190103_110_milliard_forint_volt_a_kormanyzati_szektor_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a2000b-93f6-4aff-8c1f-6e29e3047303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_110_milliard_forint_volt_a_kormanyzati_szektor_hianya","timestamp":"2019. január. 03. 09:59","title":"110 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]