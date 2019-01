Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni kezdett. Azonnal rávetette magát.","shortLead":"A hollandiai Venlóban egy ott élő férfi talált a kertjében egy második világháborús gránátot, ami egyszer csak sípolni...","id":"20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb98b410-efbd-47bd-99c3-60274eecadca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7110c2-a0db-4bc2-9f58-9f2f20a83b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_masodik_vilaghaborus_granat_hollandia_venlo","timestamp":"2019. január. 11. 19:03","title":"Talált egy második világháborús gránátot, három órán át feküdt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","shortLead":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","id":"20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce845f-b55f-4da9-9b0b-2ff103fab77e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","timestamp":"2019. január. 11. 21:51","title":"Kanadába megy a családja elől menekülő szaúdi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","shortLead":"A számok biztatónak tűnnek, de más folyamatokra mutatnak rá, mint amire elsőként gondolnánk.","id":"201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21da2a79-736c-4900-980b-3267dcabd65b","keywords":null,"link":"/elet/201902_kevesebb_valas_hosszabb_hazassagok_konzervativfordulat","timestamp":"2019. január. 13. 09:25","title":"Kevesebb válás, hosszabb házasságok: eljött a konzervatív fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között kezdett akcióba, és háromperces üzenetben mondták el a politikusnak, hogy elegük van a felsőoktatás tönkretételéből.","shortLead":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között...","id":"20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5cef23-1533-40b2-908c-5fe4320548f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","timestamp":"2019. január. 12. 12:32","title":"Dühös diákok trollkodták meg a helyettes államtitkár oktatásról szóló előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","id":"20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206f4108-ed7d-4b5d-b173-1a6377729d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","timestamp":"2019. január. 11. 16:14","title":"Rossz hír jött a Star Trek-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9330e699-bb71-4e3a-9883-a534d987df4a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott 25-25-ös döntetlent játszott pénteken Argentína ellen.","shortLead":"A magyar válogatott 25-25-ös döntetlent játszott pénteken Argentína ellen.","id":"20190111_Dontlennel_kezdtek_a_magyarok_a_kezilabdavbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9330e699-bb71-4e3a-9883-a534d987df4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3f7564-61a3-4974-9a9a-d5250386048d","keywords":null,"link":"/sport/20190111_Dontlennel_kezdtek_a_magyarok_a_kezilabdavbn","timestamp":"2019. január. 11. 20:20","title":"Döntlennel kezdtek a magyarok a kézilabda-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]