Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen hullámzó (ki)fizetési rendszerben akadt olyan munkatárs a frakció mellett, aki kétmillió forintnál is többet tudott keresni havonta. A Fidesz képviselői a fizetési adatok szerint durván túlóráztathatták az alkalmazottakat, míg az alapból is magas fizetéseket adó KDNP karácsonyi jutalommal emelte alkalmazottai bérét egymillió forint fölé. Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen hullámzó (ki)fizetési rendszerben akadt olyan munkatárs a frakció mellett, aki kétmillió forintnál is többet tudott keresni havonta. A Fidesz képviselői a fizetési adatok szerint durván túlóráztathatták az alkalmazottakat, míg az alapból is magas fizetéseket adó KDNP karácsonyi jutalommal emelte alkalmazottai bérét egymillió forint fölé. 2019. január. 15. 06:30 Álommunka állami pénzből: milliókat adtak év végén a munkatársaiknak a frakciók

Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció nélkül hagyta a férfi kárigényét, míg kérdéseket nem kaptak az Indextől, ekkor hirtelen sikerült megállapodniuk. Az intézmény éveken át érdemi reakció nélkül hagyta a férfi kárigényét, míg kérdéseket nem kaptak az Indextől, ekkor hirtelen sikerült megállapodniuk. 2019. január. 15. 10:09 Rossz lábát műtötték meg, és csak akkor kapott kártérítést, amikor a médiához fordult

Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket. 2019. január. 14. 10:22 Honnan tudja egy orosz autós, hogy igazán hideg van? – videó

A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. 2019. január. 14. 13:04 Szerdától viszi ki a posta a nyugdíjakat

Idén még jól haladnak a már támogatást kapott projektekkel, de sokan félnek attól, mi jön ez után. Idén még jól haladnak a már támogatást kapott projektekkel, de sokan félnek attól, mi jön ez után. 2019. január. 14. 08:09 Egyre jobban félnek a cégeknél attól, hogy leállnak az EU-pénzek

Egyszerre hoz adóügyi szigorítást és lazítást az idei év azok számára, akik nemzetközi üzleti érdekeltségekkel, illetve külföldi jövedelemmel (is) rendelkeznek: a január első napjától hatályos jogszabályváltozások összességében az észszerűség, életszerűség irányába mutatnak, bizonyos esetekben pedig akár még megtakarítást is eredményezhetnek az eddigiekhez képest. 2019. január. 15. 07:36 Jobb lesz itthon adózni a külföldi jövedelem után

A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul. 2019. január. 14. 08:48 Elfelejthetik a kiegészítő támogatást a falvak, amelyek nem tudnak elég adót beszedni

Valaki megint szabálytalanul parkolt. 2019. január. 14. 15:27 Terelve közlekedik a 78-as troli