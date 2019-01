Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","shortLead":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","id":"20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ca75a1-5f33-4bce-ba0b-824b46b62fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","timestamp":"2019. január. 13. 13:09","title":"A kanadai külügyminiszter fogadta a menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány sajnos rácáfol. Az érzelmeink, a fizikumunk, a szabadidős tevékenységeink, és nagyon úgy tűnik, hogy az étrendünk is hat a lelkiismeretünkre, és befolyásolja, milyen morális döntéseket hozunk.","shortLead":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány...","id":"20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36fe7cf-5af1-40d1-a933-35931d626cdb","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","timestamp":"2019. január. 13. 18:25","title":"Meglepően hat a gyömbér a morális döntéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak megbecsülésének jelentőségét.","shortLead":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak...","id":"20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9aab4e-0ac8-48d0-ac52-18cc245afca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","timestamp":"2019. január. 14. 21:13","title":"A Spar után az Auchan is nagyot emel a béreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen hullámzó (ki)fizetési rendszerben akadt olyan munkatárs a frakció mellett, aki kétmillió forintnál is többet tudott keresni havonta. A Fidesz képviselői a fizetési adatok szerint durván túlóráztathatták az alkalmazottakat, míg az alapból is magas fizetéseket adó KDNP karácsonyi jutalommal emelte alkalmazottai bérét egymillió forint fölé. ","shortLead":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen...","id":"20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f9374-f916-421b-a476-f68c677a7201","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","timestamp":"2019. január. 15. 06:30","title":"Álommunka állami pénzből: milliókat adtak év végén a munkatársaiknak a frakciók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki egy kormányzati előterjesztésből. Hazánkat sorra marasztalták el a börtönök zsúfoltsága és az embertelen körülmények miatt, az új helyen viszont az európai normáknak megfelelő zárkák lesznek. A Pintér Sándor által jegyzett javaslatban az is szerepel, hogy ezt a közvélemény felé nem szükséges nagyon kommunikálni.","shortLead":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki...","id":"20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b42f15b-7ce3-4838-9ff0-a934a1d14735","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","timestamp":"2019. január. 15. 06:15","title":"Kalocsai rabok kerülnek az új, kiskunhalasi börtön komfortos celláiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU vezetője. Az AKK-ként is ismert politikus decemberben vette át a pártelnöki tisztséget Angela Merkel kancellártól, s mostani bejelentése azt jelenti, hogy a CDU szakít a Merkel által folytatott politikával.","shortLead":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német...","id":"20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e49197-8d9b-4e04-a3c7-5979bc1d3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","timestamp":"2019. január. 13. 14:36","title":"Merkel pártja szakít Merkel bevándorlás-politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy vélik, az amerikai filmakadémia nyomást gyakorol a sztárokra, hogy az Oscar-gálán kívül más díjátadón ne szerepeljenek.","shortLead":"Úgy vélik, az amerikai filmakadémia nyomást gyakorol a sztárokra, hogy az Oscar-gálán kívül más díjátadón ne...","id":"20190115_Hollywoodi_szineszceh_kozlemeny_amerikai_filmakademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04100e-1e3f-420d-af6e-105c763798bb","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Hollywoodi_szineszceh_kozlemeny_amerikai_filmakademia","timestamp":"2019. január. 15. 10:53","title":"A hollywoodi színészcéh közleményben vádolta meg az amerikai filmakadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","shortLead":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","id":"20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea252cb-bc63-4f62-b0e8-bfa6f7e79e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","timestamp":"2019. január. 14. 11:21","title":"Leleplezték az új VW Passatot, de van egy szépséghibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]