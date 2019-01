Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta, hogy a kormány a túlórákért járó fizetés adómentességét ígérte. Bruno LeMaire elismerte, valóban szerepelt Emmanuel Macron elnök választási ígéretei között ez is, de figyelni kell a költségvetésre is. \r

","shortLead":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta...","id":"20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2579f-b94a-41db-9247-25aa504292db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:46","title":"Sokba kerülhet az országnak Macron engedékenysége a túlóraszabályok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már második napja nem találják a kisfiút, most egy vízszintes alagutat fúrnak a meredek talajba.","shortLead":"Már második napja nem találják a kisfiút, most egy vízszintes alagutat fúrnak a meredek talajba.","id":"20190115_Meg_mindig_nincs_meg_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu_uj_modszerrel_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6db52-cada-4f3a-aa75-a2463b12731b","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Meg_mindig_nincs_meg_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu_uj_modszerrel_keresik","timestamp":"2019. január. 15. 12:18","title":"Még mindig nincs meg a kútba zuhant spanyol kisfiú, új módszerrel keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és - mint mondja - még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","shortLead":"A kelet-pesti Kossuth nyomdánál történt az eset.","id":"20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=840826fe-1cf3-4a2c-8c2f-8ce8a62613f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e83e2-248d-4990-8b0d-4465f646f488","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kigyulladt_egy_busz_Budapesten_egy_utas_le_is_videozta","timestamp":"2019. január. 16. 18:09","title":"Kigyulladt egy busz Budapesten, egy utas le is videózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak, ugyanakkor az egyes viadalokon elért eredményeket, rekordokat csak együttműködés, előzetes engedélyezés esetén ismeri el.","shortLead":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak...","id":"20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b920f96-fd11-439e-9ce7-85aee68a2c76","keywords":null,"link":"/sport/20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","timestamp":"2019. január. 15. 18:42","title":"Nyertek a FINA ellen Hosszú Katinkáék, nagyjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy az IKEA pedig többféle módszerrel igyekszik csökkenteni a pótlékokat.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy...","id":"20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d6987-d00a-49e3-a1a4-3caaaa27ebf2","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Sokba fáj a boltoknak a vasárnapi nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ede1a61-4f75-454d-8324-3b5875b91747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy kétszintes pincében éltek a saját trágyájukban, egy lyukon át etették őket. ","shortLead":"Az állatok egy kétszintes pincében éltek a saját trágyájukban, egy lyukon át etették őket. ","id":"20190115_Tobb_mint_szaz_kecsket_tartottak_egy_pinceben_Erden__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ede1a61-4f75-454d-8324-3b5875b91747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d831089-a90a-4c92-b38f-57ac9708bc90","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tobb_mint_szaz_kecsket_tartottak_egy_pinceben_Erden__video","timestamp":"2019. január. 15. 18:49","title":"Több mint száz kecskét tartottak egy pincében Érden – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","shortLead":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","id":"20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b93702-90db-4f41-b5d6-74708724cdd9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2019. január. 16. 20:42","title":"Ronaldo góljával a Juventusé a Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]