[{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","shortLead":"A Miniszterelnökségen kedvelik a történelmi festészetet.","id":"20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5fb5c-ddfd-49a9-a12c-e09c94040f88","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Tobb_tucatnyi_festmenyt_kolcsonoztek_ki_a_Szepmuveszeti_Muzeumbol_Orban_uj_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 11:04","title":"Átlátszó: Többtucatnyi festményt kölcsönöztek ki a Szépművészeti Múzeumból Orbán új irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","shortLead":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","id":"20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43c94e-1587-4527-947c-06d91c95218b","keywords":null,"link":"/elet/20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","timestamp":"2019. január. 22. 13:19","title":"A brit nagykövet szókirakóssal emlékezik meg a magyar kultúra napjáról – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","shortLead":"Földiák András szerint ugyanakkor szó sincs kimerülésről.","id":"20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497df86d-c3a7-42c8-9a46-1667e28e4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00112e75-711d-4851-97a9-61f33cbac20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Videkre_koncentraltak_a_szervezok_ezert_voltak_kevesebben_a_szombati_tuntetesen_a_SZEF_elnoke_szerint","timestamp":"2019. január. 21. 17:05","title":"Vidékre koncentráltak a szervezők, ezért voltak kevesebben a szombati tüntetésen a SZEF elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással naptárbejegyzéssé alakíthat, hogy biztosan ne maradjon le róluk.","shortLead":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással...","id":"20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f04c145-d3b3-4d25-847d-e81f916d0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","timestamp":"2019. január. 22. 20:43","title":"Izgalmas csillagászati események jönnek idén, ezt tegye, ha nem akar róluk lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","shortLead":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","id":"20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce3b76-2782-463f-bdc8-faff451fc3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. január. 22. 18:44","title":"Edisonról neveztek el egy teret a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]