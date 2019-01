Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A Vanessa James, Morgan Cipres francia kettős nyerte a műkorcsolya-párosok versenyét a minszki műkorcsolya- és...","id":"20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771577e5-edda-4ee0-8376-bdf2b993b231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4dded7-807a-4521-9a67-fa2c95cca098","keywords":null,"link":"/sport/20190125_87_eve_nem_latott_francia_sportsiker","timestamp":"2019. január. 25. 09:15","title":"87 éve nem látott francia sportsiker – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","shortLead":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","id":"20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6b3d50-4b5d-457a-b4fa-d201134d00ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 24. 09:10","title":"Felmérés: teljes összefogással verhető a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e6d9792-1503-4238-b7a8-5d5c7906aadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6c606-1b02-4bf5-9d03-2d47f3015768","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kisrepulo_utkozott_helikopterrel_az_OlaszAlpokban_ot_halott","timestamp":"2019. január. 25. 18:46","title":"Kisrepülő ütközött helikopterrel az olasz Alpokban, öt halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. 