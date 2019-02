Bizonyára többen is hallottak már az új Apple Watch életmentő funkciójáról, amelynek lényege, hogy egy esetleges esést követően az óra automatikus riasztást küld a mentőegységeknek. Hasonló programmal állt most elő egy magyar fejlesztő, Kolarovszki Zoltán, ám a SYL - Save Your Life néven készült program nem csak iOS-en, androidos eszközökön is működik.

Az alkalmazás a mobilok gyorsulásmérőjét, vagyis az úgynevezett akcelerométert használja, annak segítségével detektálja a kocsiban ülőket érő erőbehatásokat. Az appot úgy fejlesztették ki, hogy amennyiben az egy előre beállított értéket túllép, a program tudni fogja, hogy baleset történt. Ezután pedig, a megadott időhatár lejárta után, vészjelzést küld az üzenethez hozzárendelt kontaktoknak. (A visszaszámlálás manuálisan leállítható.)

A jelzések a 112-es segélyhívóhoz is eljutnak, emellett tartalmazzák a mobiltelefon GPS helyzetét (azaz a bekövetkezett baleset pontos helyszínét), a sérült nevét, életkorát, vércsoportját, továbbá nemét is. Az üzenetek minden esetben automatikusan generálódnak és küldődnek el a mentőegységek felé. A fejlesztő szerint mivel a kiküldött SMS-ben a bajba jutott telefonszáma is látszódik, könnyen visszahívható. Mindez ellenőrzés céljából is fontos, hiszen ha senki nem reagál, gyanítható, hogy a jelzést küldő eszméletlen.

Képernyőfelvétel egy elképzelt helyzetről. © Play Store / Kolarovszki Zoltán

A program kiötlője, Kolarovszki Zoltán szerint az üzenet tartalma nagyban megkönnyíti a releváns szervek munkáját és értékes időt takarít meg, amelynek köszönhetően a balesetet szenvedett személyek életben maradási esélye növekedhet. A szoftver emellett képes anonim adatok továbbítására harmadik fél, például közúti karbantartó cégek, autópálya felügyelet, autópálya rendőrség számára is, amellyel kiküszöbölhetőek a torlódások, meggyorsítható a helyszínelés és a romeltakarítás. Kolarovszki szerint az így nyert időnek köszönhetően gyorsabban helyreállítható többek között a közúti infrastruktúra működése is.

