[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","shortLead":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","id":"20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689baeb5-eeb0-46c5-9943-6868c9207955","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","timestamp":"2019. február. 04. 06:25","title":"Nem fogadták el a Metro dolgozói a 200 ezer forintos bérajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","shortLead":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","id":"20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56abd3d2-b7ef-42e5-9015-f491d3a2b86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. február. 04. 17:58","title":"Minden partra vetődött állatban találtak műanyagot Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat az az új 3D-s nyomtatási eljárás, amelyet a Kaliforniai Egyetem kutatói fejlesztettek ki. ","shortLead":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat...","id":"20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84885-09fd-4718-a033-308b87258ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","timestamp":"2019. február. 04. 10:03","title":"Felejtse el a 3D-nyomtatást, a Replikátor sokkal nagyobb durranás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja tiltakozó sárgamellényesek követeléseiről - értesült a Le Journal du Dimanche (JDD) című vasárnap megjelenő hetilap. A referendumot a májusi európai parlamenti választásokkal együtt tartanák.","shortLead":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja...","id":"20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299714d0-524f-45b6-8244-a6f82fc42d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","timestamp":"2019. február. 03. 15:24","title":"Népszavazással fogná ki a szelet Macron a sárgamellényesek vitorlájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha nem engedik be őket. ","shortLead":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha...","id":"20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65e1ee-3803-4131-a951-241b5ce5c7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","timestamp":"2019. február. 04. 15:53","title":"Képviselők az MTVA-ban: Hadházy megint lepattant Pintérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f4aefd-56b8-441e-a668-a4962c83251f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak egy nagyobb akkumulátor volna, úgy néz ki az Energizer új okostelefonja, amely csupán egyike lesz a cég több tucat újdonságának.","shortLead":"Mintha csak egy nagyobb akkumulátor volna, úgy néz ki az Energizer új okostelefonja, amely csupán egyike lesz a cég...","id":"20190204_energizer_telefonok_mwc_2019_osszehajthato_telefon_popup_kamera_oriasi_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f4aefd-56b8-441e-a668-a4962c83251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f46e7d-31e9-4981-b359-24f36241bb49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_energizer_telefonok_mwc_2019_osszehajthato_telefon_popup_kamera_oriasi_akkumulator","timestamp":"2019. február. 04. 12:03","title":"Nem elírás: 18 000 mAh-es aksival ad ki okostelefont az Energizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a csütörtöki vagy pénteki koszttól lett rosszul összesen 130 gyerek és pedagógus, hétfőre több intézményben szünetet rendeltek el.","shortLead":"Valószínűleg a csütörtöki vagy pénteki koszttól lett rosszul összesen 130 gyerek és pedagógus, hétfőre több...","id":"20190204_Osszesen_130an_lettek_rosszul_eteltol_labatlani_bolcsodekben_ovodakban_es_egy_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a00c53a-b2d7-4efc-9ecf-f4ef73cdb34f","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszesen_130an_lettek_rosszul_eteltol_labatlani_bolcsodekben_ovodakban_es_egy_iskolaban","timestamp":"2019. február. 04. 07:24","title":"Összesen 130-an lettek rosszul ételtől lábatlani bölcsődékben, óvodákban, és egy iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]