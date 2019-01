Az utolsó két év több, az iparági várakozásoktól elmaradt negyedéves teljesítménye után az Apple kedd éjjel közzétett pénzügyi jelentése most már tényleg egyértelműen jelzi: valami véget ért. Ez persze egyátlalán nem érte meglepetésként a piacot, az elmúlt időszak figyelmeztető jelei után maga az Apple tette ki a felkiáltójelet akkor, amikor bejelentette, hogy hosszú évek után többé nem közli készülékei eladási darabszámait. Vannak cégek, melyek eleve nem közölnek ilyesmi adatokat, de ha valamelyik vállalat a korábbi bőbeszédűség után vált titkolózásba, az ritkán jelent jót.

A tavalyi év utolsó, negyedik negyedévéről szóló jelentés az Apple naptárjában első negyedévesnek számít, mégpedig éppen azért, mert a karácsonyi szezont is magában foglaló három hónap a cég szempontjából a kereskedelmi év igazi kezdete – klasszikusan ilyenkor fogy a legtöbb termék. Ez valószínűleg most is így lehetett. Közölt adatok hiányában nem tudhatjuk, azt viszont könnyedén kilogikázhatjuk, hogy ha a bevételeket régóta hajtó iPhone-ok árszintjének jelentős növelésével együtt is éves szinten 5 százalékkal csökkent a bevétel, akkor ott bizony a korábbinál jóval kevesebb telefon fogyott.

Tim Cook jelenlegi vezérigazgató egy, az Apple első aranykorából megidézett termékkel © Apple

A 84,3 milliárd dollár még így is rengeteg, de a 88,3 milliárdos egy évvel korábbinál azért a befektetők szemében azért érezhetően rosszabbul hangzik. (Még a közel 19,96 milliárd dolláros profittal együtt is.) Ráadásul egy évvel ezelőtt már azt is úgy érte el a cég, hogy a három hónapnyi időszakban egymillióval kevesebb iPhone-t adott el, mint a korábbi karácsonyi szezonban. Ez akkor 77,3 millió darabot jelentett – nem lennénk meglepve, ha a friss adat inkább már csak 75 millió környékén lenne.

Nem véletlen, hogy a közreadott sajtóközlemény alcímében nem telefonjait emlegeti az Apple, hanem azt, hogy szolgáltatásai és Mac számítógépei jól futottak. A különféle szolgáltatásokból – azaz például az az App Store appeladásaiból, az Apple Musicból vagy az iCloudból – származó bevétel egy év alatt 19 százalékkal nőtt, és már 10,9 milliárd dollárnál tart. Az iPad-eladások 17 százalékkal több bevételt termeltek, a Mac gépek 9 százalékkaltöbbet, az Apple Watch és más kiegészítők pedig 33 százalékkal több pénzt hoztak a konyhára.

Az aktuális iPhone-modellek © hvg.hu

Az iPhone-eladások darabszáma helyett az Apple azt elárulta, hogy 900 millió aktívan használt telefonja van a világon. Ezek lehetnek majd a szolgáltatásértékesítés további motorjai, ekkora bázis esetén biztosnak látszik, hogy lassú erodálódás mellett is még sokáig hoznak majd pénzt a konyhára a készülékekre megvásárolható alkalmazások és Apple-szolgáltatások.

Mindent számba véve az Apple nem túl bizakodó a folyó – 2019-es első, az ő számításaik szerint második – negyedévvel kapcsolatban. Míg 2018 első három hónapjában 61,1 milliárd dollárnyi pénz folyt be az Apple bankszámláira, az idei év első szakaszára már csak 55-59 milliárd dollár közti bevétellel számolnak.

Ez a „csak” persze még mindig határozottan macskakörmök között értendő, hiszen rengeteg pénzt. De azt jól jelzi, hogy vége annak a kornak, amikor az Apple úgy mutathatott be majdnem bármilyen áron majdnem bármit, hogy biztos lehetett a sikerben. Az iparágat közelebbről figyelők már régóta jelzik a potenciális veszélyt, és úgy tűnik, az Apple kénytelen lesz valamit kitalálni, ha ismét szeretné rávenni emberek tömegeit arra, hogy következő telefonjuknak iPhone-t válasszanak, és azt egy-két évente hajlandók is legyenek cserélni – egy újabb iPhone-ra.

